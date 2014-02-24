Бомбу в петербургском метро замаскировали под огнетушитель

3 апреля 2017, понедельник, 17:59 – СОЧИ-24



Бомбу в петербургском метро замаскировали под огнетушитель

Выяснились новые подробности трагедии, которая произошла в метро Санкт-Петербурга. Подтвердилась информация об обнаружении еще одного взрывного устройства на станции "Площадь восстания".Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, на данный момент самодельная бомба обезврежена. "Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", – добавили в ведомстве. Взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель. Известно, что оно было начинено поражающими элементами, передает РЕН ТВ. Также специалисты уточнили, что мощность взорванной бомбы составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет телеканал "360". Напомним, бомба сработала на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".Взрывное устройство, по предварительным данным, было самодельным и начинено поражающими элементами.По предварительной информации погибли десять человек, еще 50 человек пострадали. Тем временем, прокуратура Санкт-Петербурга официально признала взрыв в городской подземке терактом. Правоохранители работают над минимизацией последствий трагедии.Как писали Dni.Ru, расследование происшествия было взято на особый контроль. В Санкт-Петербург вылетели специалисты антитеррористического управления ФСБ, передает Life.ru. Кроме того, на место трагедии направлена группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

СОЧИ 24