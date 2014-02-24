Борис Джонсон получил микрофоном по лицу

6 февраля 2017, понедельник, 19:29 – ИА СОЧИ-24



Борис Джонсон получил микрофоном по лицу

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в очередной раз стал объектом для шуток в социальных сетях. На этот раз политик привлек внимание общественности из-за удара микрофона о его лицо.Инцидент произошел во время брифинга по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Как сообщается, толчок в лицо микрофоном Джонсон получил от съемочной группы австрийского телеканала ORF.Тем не менее случившееся не слишком расстроило главу МИД Великобритании, который практически не поменялся в лице, стойко перенеся удар и продолжая как ни в чем не бывало демонстрировать спокойствие. "Я не хочу случайно укусить один из ваших микрофонов", – попытался перевести ситуацию в шутку Джонсон и сделал шаг назад. Случившееся стало хитом в зарубежных соцсетях. Некоторые пользователи признаются, что инцидент заставил их смеяться, а другие при этом отдают должное стойкости и невозмутимости министра.Борис Джонсон занимает пост главы внешнеполитического ведомства Великобритании с июля прошлого года, когда правительство страны возглавила нынешняя глава кабмина Тереза Мэй. До этого он восемь лет был мэром Лондона. В этом качестве прославился своим достаточно экстравагантным для столь высокого поста поведением. Например, политика часто можно было видеть за рулем велосипеда, которым он пользовался для того, чтобы добраться до своего места работы.

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