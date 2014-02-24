Борис Джонсон удивил заявлением о России

10 января 2017, вторник, 20:43 – ИА СОЧИ-24



Борис Джонсон удивил заявлением о России

Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику.Эпатажный министр,прославившийся своими недипломатическими высказываниями еще в бытность мэром Лондона, сказал,что было бы "глупостью продолжать демонизировать Россию". При этомон назвал достаточно ясным тот факт, чтоза взломом компьютеров Демократической партии США стоит Кремль. Джонсон призвалконгрессменов не загонять Россию в угол.Эти заявленияглава Форин-офиса сделал в США, он посетил с официальным визитом Нью-Йорк и Вашингтон,где провел встречи с советниками Дональда Трампа и членами конгресса, сообщаетТАСС.Борис Джонсон доэтого довольно резко высказывался в отношении России, в частности по ситуации всирийском Алеппо. В октябре 2016 года министр призывал проводить акции протестау российского посольства в Лондоне.6 января американская разведка обнародовала доклад, вкотором утверждается, что Владимир Путин лично приказал организовать "кампаниювлияния", направленную на президентские выборы в США. Однако в этом документепо-прежнему не было предоставлено никаких доказательств подобных обвинений.Еще в ноябре 2016 года президент США Барак Обама заявил о наличиидоказательств причастности России к кибератакам. В Кремле опровергли этиутверждения и назвали ихголословными. Накануне, 9 января пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков вновь вернулся к этой теме. Он сравнил доклад ЦРУ о кибератаках с эмоциональнымприпадком. "В Кремле устали от обвинений со стороны США в адресРоссии в хакерских атаках. Они совершенно голословные и звучат на любительскомуровне. Это уже напоминает охоту на ведьм", – высказался о докладе спецслужбпредставитель Кремля.Темвременем, доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек отпростых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не всесмогли понять выводов, к которым пришли американские специалисты. В частности,они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга спобедой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастностьРоссии к его победе.

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