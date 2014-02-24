Борис Джонсон в нелепых семейниках покорил британцев

22 февраля 2017, среда, 10:16 – ИА СОЧИ-24



Борис Джонсон в нелепых семейниках покорил британцев

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов благодаря своей неугасающей эксцентричности. На этот раз журналисты обратили внимание на причудливый наряд, в котором дипломат совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону.Судя по снимкам папарацци, Джонсон предпочитает заниматься спортом в том же, в чем можно ходить на пляж. Так, министр иностранных дел бегал в синей майке, бежевом кардигане и аляпистых красных шортах в цветочек, которые больше напоминают семейные трусы или плавки. Довершали "элегантный" образ дипломата огромные наушники и красная вязаная шапочка."Судя по потрясающему наряду Бориса Джонсона, его не волнует ни одна из существующих проблем спортивной одежды", – иронично отмечает The Thelegraph. Стоит отметить, что министр удивил журналистов не только нелепым выбором формы для бега, но и своей фигурой, которая, мягко говоря, далека от идеала. Так, довольно большая грудь Джонсона явно говорит о том, что бегает он весьма нечасто. Отметим, что благодаря своим странным выходкам британский министр иностранных дел часто попадает в поле зрения журналистов и блогеров. Так, ранее в Сети поглумились над Джонсоном, превратив его речь после референдума в Великобритании в порноролик. "Тупой британский блондин занимается сексом сразу с 15 миллионами людей", – подписал видео автор. А совсем недавно Джонсон вновь стал объектом для шуток, получив микрофоном по лицу. Инцидент произошел во время брифинга по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Съемочной группа австрийского телеканала ORF случайно ударила дипломата, однако тот не растерялся и постарался превратить казус в шутку.

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