"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники

30 марта 2017, четверг, 22:14 – СОЧИ-24



"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники

В Великобритании из косметической клиники сбежала пациентка, которую прозвали "ботоксной бандиткой". После увеличения верней губы девушка отказалась платить за процедуру и попросту сбежала.Какрассказал врач медицинского учреждения в городе Эшфорде Майкл Шейлл, он ввел пациенткеботокс и увеличил верхнюю губу с помощью филлера. О время процедуры она пожаловаласьна плохое самочувствие.Когда докторвышел за стаканом воды, хитрая клиентка быстро улизнула, не заплатив 500 фунтовстерлингов. "На ней была хирургическая рубашка с пятнами крови, компресс сольдом и анестезирующий крем на лице, губы распухли. У нее был пугающий вид. Онабежала по улице, а я был потрясен", – цитирует Шейлла Daily Mail.Медик расскаазал, что девушка пришла кнему впервые, поэтому в клинике не знают ее имя, называя просто "ботокснойбандиткой". Также доктор сообщил, что он слышал о подобных случаях в лондонскихмедучреждениях, но не думал, что подобное может произойти и с ним.В клинике решилине обращаться в полицию. Медики поделились с изданием снимком части лица аферистки,сделанным во время косметической процедуры.Как писали Dni.ru, жительница США Кэрол Брайан семь лет потратила на то, чтобы восстановиться после неудачно проведенной омолаживающей косметической процедуры. Однако так называемые уколы красоты привели к тому, что она навсегда ослепла на один глаз. Теперь женщина ведет активную борьбу против некачественного ботокса.

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