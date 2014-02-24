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"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники

30 марта 2017, четверг, 22:14 – СОЧИ-24

"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники
"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники
В Великобритании из косметической клиники сбежала пациентка, которую прозвали "ботоксной бандиткой". После увеличения верней губы девушка отказалась платить за процедуру и попросту сбежала.
Как
рассказал врач медицинского учреждения в городе Эшфорде Майкл Шейлл, он ввел пациентке
ботокс и увеличил верхнюю губу с помощью филлера. О время процедуры она пожаловалась
на плохое самочувствие.
Когда доктор
вышел за стаканом воды, хитрая клиентка быстро улизнула, не заплатив 500 фунтов
стерлингов. "На ней была хирургическая рубашка с пятнами крови, компресс со
льдом и анестезирующий крем на лице, губы распухли. У нее был пугающий вид. Она
бежала по улице, а я был потрясен", – цитирует Шейлла Daily Mail.
Медик расскаазал, что девушка пришла к
нему впервые, поэтому в клинике не знают ее имя, называя просто "ботоксной
бандиткой". Также доктор сообщил, что он слышал о подобных случаях в лондонских
медучреждениях, но не думал, что подобное может произойти и с ним.
В клинике решили
не обращаться в полицию. Медики поделились с изданием снимком части лица аферистки,
сделанным во время косметической процедуры.Как писали Dni.ru, жительница США Кэрол Брайан семь лет потратила на то, чтобы восстановиться после неудачно проведенной омолаживающей косметической процедуры. Однако так называемые уколы красоты привели к тому, что она навсегда ослепла на один глаз. Теперь женщина ведет активную борьбу против некачественного ботокса.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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