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Брата Ким Чен Ына убила красотка в короткой юбке

15 февраля 2017, среда, 11:00 – ИА СОЧИ-24

Брата Ким Чен Ына убила красотка в короткой юбке
Брата Ким Чен Ына убила красотка в короткой юбке
Женщина, подозреваемая в убийстве старшего брата лидера КНДР, попала в объективы камеры видеонаблюдения. Предполагаемая преступница – красотка средних лет азиатской внешности.
Фотографию вероятной злоумышленницы опубликовало издание The Star: женщина одета в белую кофту с надписью LOL и короткую синюю юбку, на плече – дамская сумочка. СМИ уже размещали снимки подозреваемой, сделанные с дальней дистанции и под другим углом. На них также была видна надпись LOL на белой кофте.Согласно предварительным данным, две шпионки из Северной Кореи расправились с братом лидера страны в аэропорту Куала-Лумпура. По одной версии, Ким Чен Нама укололи отравленными иглами, по другой – набросили на голову платок, пропитанный неизвестной жидкостью. Убийцы скрылись на такси. Полицейские задержали и допросили водителя. По информации The Telegraph, подозреваемые являются гражданками Вьетнама. Стражи порядка считают, что киллеры до сих пор находятся в стране, хотя СМИ сообщили, что они могут быть мертвы.
По данным южнокорейского разведывательного агентства, Ким Чен Ын отдал приказ убить старшего брата. Последние годы тот жил в Макао с женой под покровительством Пекина, сообщает Reuters. "Если подтвердится убийство Ким Чен Нама по приказу правительства Северной Кореи, это будет свидетельством жестокости и бесчеловечности режима Ким Чен Ына", – заявил премьер Республики Корея Хван Геан. Вскрытие пройдет в центральной больнице Куала-Лумпура. "Вечером ожидается пресс-конференция или заявление о результатах судебно-медицинской экспертизы", – цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы полиции Малайзии.В 2012 году Ким Чен Нам просил брата о помиловании. После первого покушения он отправил Ким Чен Ыну письмо: "Я прошу отменить наказания для меня и моей семьи. Мы не можем скрыться. Для нас единственный шанс сбежать – самостоятельно покончить с жизнью". Напомним, что внебрачный сын Ким Чен Ира и киноактрисы Сон Хе Рим долгое время считался главным наследником. Однако в 2001 году его задержали в японском аэропорту с поддельными документами:
Ким Чен Нам заявил, что хотел посетить токийский Диснейленд. После этого инцидента и конфликта с отцом он уехал в Малайзию и больше не появлялся в КНДР.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы..»

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Трамп нашел замену сбежавшему советнику

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вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

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