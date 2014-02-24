Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием

24 февраля 2017, пятница, 10:43 – ИА СОЧИ-24



Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием

В Малайзии продолжается расследование убийства брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. Сообщается, что мужчину отравили нервно-паралитическим веществом, которое классифицируется как химическое оружие.Центр анализа химического оружия департамента полиции Малайзии провел анализы проб, взятых со слизистой оболочки глаз и лица Ким Чен Нама. Специалистам удалось выяснить, что он был отравлен веществом нервно паралитического действия. Речь идет о VX Nerve Agent, передает РИА Новости. В конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия от 1997 года оно отнесено к химическому оружию.Теперь малайзийским правоохранителям предстоит выяснить, было ли запрещенное вещество ввезено в страну или изготовлено в ее пределах. "Поскольку объем этого химиката был крайне мал, нам будет сложно установить его происхождение", – цитирует ТАСС руководителя национальной полиции Малайзии Халида Абу Бакара.Также сообщается, что у одной из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына также проявились симптомы отравления VX. Всего, по предварительным данным, в причастности к делу подозреваются восемь человек, четверо из которых уже задержаны, а четверо покинули страну в день убийства. Помимо этого, в рамках расследования дела полиция хочет провести допрос сотрудника посольства КНДР, а также работника северокорейской авиакомпании Air Koryo. По предварительным данным, оба они были в аэропорту Куала-Лумпура в день убийства Ким Чен Нама. Сама воздушная гавань, после установления типа отравляющего вещества, примененного преступниками, будет тщательно продизенфецирована. "Мы попросили очистить все зоны, где, по нашим данным, находились подозреваемые", цитирует Life.ru Халида Абу Бакара. Кроме того, отравляющие вещества были обнаружены в одном из жилых домов города. Также правоохранители изъяли несколько перчаток и обувь. Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается. Напомним, убийство гражданина КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля произошло в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Мужчина был доставлен с тяжелым отравлением в больницу и скончался уже в стенах лечебного заведения. Представители Минздрава Малайзии заявили, что не могут идентифицировать погибшего из-за отсутствия тестов ДНК или опознания тела родственниками. Однако Южная Корея утверждает, что убитый был братом северокорейского лидера Ким Чен Ына. Примечательно, что КНДР эти данные не опровергли. Существует несколько версий того, как произошло покушение. Изначально сообщалось об отравленных иглах, при помощи которых яд попал в организм Ким Чен Нама. Однако, по поступившим позже данным. медики не обнаружили на теле погибшего никаких следов уколов. Также сообщалось, что мужчине распылили неизвестное вещество в лицо. По другим данным приложили к лицу платок, пропитанный ядом. Эта версия нашла свое подтверждение благодаря видеозаписи с камер наружного наблюдения аэропорта.

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