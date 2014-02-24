Брейвик показал судье зигу

Норвежский стрелок Андерс Брейвик поприветствовал судью зигой во время очередного заседания. Блюститель закона негативно отреагировал на этот жест.Судья попросил Брейвика больше не повторять подобные приветствия, так как оно оскорбляет достоинство присутствующих. При этом он отверг любые попытки убийцы оправдаться за содеянное, сообщает "Газета.ru".
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»