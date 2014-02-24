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Брейвик показал судье зигу

10 января 2017, вторник, 18:13 – ИА СОЧИ-24

Брейвик показал судье зигу
Брейвик показал судье зигу

Норвежский стрелок Андерс Брейвик поприветствовал судью зигой во время очередного заседания. Блюститель закона негативно отреагировал на этот жест.Судья попросил Брейвика больше не повторять подобные приветствия, так как оно оскорбляет достоинство присутствующих. При этом он отверг любые попытки убийцы оправдаться за содеянное, сообщает "Газета.ru".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:29
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Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»

сегодня, 20:15
Кто заменит Елизавету II

Наследником британской короны должен стать старший сын Елизаветы II – принц Уэльский Чарльз. Если новость о смерти королевы подтвердится, Букингемский дворец запустит процедуру передачи власти...»

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