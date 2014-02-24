Брейвик показал судье зигу

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Савченко скрыла второй список пленных украинцев сегодня, 20:29 Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»

Кто заменит Елизавету II сегодня, 20:15 Наследником британской короны должен стать старший сын Елизаветы II – принц Уэльский Чарльз. Если новость о смерти королевы подтвердится, Букингемский дворец запустит процедуру передачи власти...»

На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом сегодня, 19:59 На Боровском шоссе в Москве случилось серьезное ДТП, По неизвестным причинам столкнулось маршрутное такси и автобус..»