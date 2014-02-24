Брекзит назначили на 9 марта

31 января 2017, вторник, 15:15 – ИА СОЧИ-24



Брекзит назначили на 9 марта

Британия уйдет в свободное плавание 9 марта. Как ожидается, 9 марта Тереза Мэй запустит брекзит. О начале процедуры выхода из ЕС премьер-министр Великобритании объявит на саммите Евросоюза, который пройдет на Мальте.Дебаты британского парламента по вопросу выхода королевстваиз ЕС начались 31 января. Правительство Великобритании настаивает, чтобызакон был одобрен 7 марта. Главным аргументом стал тот факт, что на 8-е числозапланировано оглашение бюджетного послания министром финансов.28 глав правительств стран – членов ЕС встретятся 9 марта надвухдневном саммите Европейского Совета на Мальте. Тереза Мэй объявит о применениистатьи 50 Лиссабонского договора и представит европейским коллегам подробныйплан по брекзиту.Премьер уже дала понять депутатам, что, голосуя противпроцедуры выхода страны из состава ЕС, они тем самым "пойдут против волинарода", выраженной на референдуме в июне прошлого года, сообщает TheDaily Mail. Тем не менее десятки парламентариев-лейбористов намерены броситьвызов Даунинг-стрит, чтобы выступить против брекзита.Некоторые из них заявили, что скорее бросят курить, "чем подчинятсярешению правительства".Претензии по брекзиту выражают не только парламентарии. Первыйминистр Шотландии Никола Стерджен поставила британскому премьер-министру ТерезеМэй ультиматум. Она заявила, что шотландская национальная партия намеренаактивно включиться в обсуждение процесса. У нее накопилось около 50 поправок.Если Лондон с Глазго не договорятся за два месяца, шотландцы готовы провестиновый референдум о независимости региона.На референдуме 2014 года Шотландия проголосовала за то,чтобы остаться в составе Великобритании. Но после референдума по брекзиту, накотором Шотландия выступала за сохранение членства в ЕС, по словам Стерджен,Соединенное Королевство "перестало быть той страной, в которой шотландцытогда решили остаться".

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