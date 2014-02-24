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Брекзит назначили на 9 марта
31 января 2017, вторник, 15:15 – ИА СОЧИ-24
Дебаты британского парламента по вопросу выхода королевства
из ЕС начались 31 января. Правительство Великобритании настаивает, чтобы
закон был одобрен 7 марта. Главным аргументом стал тот факт, что на 8-е число
запланировано оглашение бюджетного послания министром финансов.28 глав правительств стран – членов ЕС встретятся 9 марта на
двухдневном саммите Европейского Совета на Мальте. Тереза Мэй объявит о применении
статьи 50 Лиссабонского договора и представит европейским коллегам подробный
план по брекзиту.Премьер уже дала понять депутатам, что, голосуя против
процедуры выхода страны из состава ЕС, они тем самым "пойдут против воли
народа", выраженной на референдуме в июне прошлого года, сообщает The
Daily Mail. Тем не менее десятки парламентариев-лейбористов намерены бросить
вызов Даунинг-стрит, чтобы выступить против брекзита.
Некоторые из них заявили, что скорее бросят курить, "чем подчинятся
решению правительства".Претензии по брекзиту выражают не только парламентарии. Первый
министр Шотландии Никола Стерджен поставила британскому премьер-министру Терезе
Мэй ультиматум. Она заявила, что шотландская национальная партия намерена
активно включиться в обсуждение процесса. У нее накопилось около 50 поправок.
Если Лондон с Глазго не договорятся за два месяца, шотландцы готовы провести
новый референдум о независимости региона.На референдуме 2014 года Шотландия проголосовала за то,
чтобы остаться в составе Великобритании. Но после референдума по брекзиту, на
котором Шотландия выступала за сохранение членства в ЕС, по словам Стерджен,
Соединенное Королевство "перестало быть той страной, в которой шотландцы
тогда решили остаться".
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