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Британка вышла замуж за себя любимую

7 февраля 2017, вторник, 17:16 – ИА СОЧИ-24

Британка вышла замуж за себя любимую
Британка вышла замуж за себя любимую
Жительница Британии Грейс Гедлер после легализации однополых браков в стране вышла замуж за саму себя. Торжество со множеством гостей прошло в графстве Девон.
Грейс пригласила на долгожданную свадьбу
своих друзей и родственников. Идея выйти замуж за саму себя пришла жительнице
графства Девон после легализации в стране однополых браков.
Более того, девушку в ее решении
поддержали родители, передает Irish Tech News. По их словам, для них главное,
чтобы дочь была счастлива.
На свадьбе присутствовало около полусотни
гостей. Многие из них заявили, что "жених-невеста" является
"нарциссом". Они отметили, что лишь очень самовлюбленный человек
может выйти замуж сам за себя. Также они сообщили, что Гедлер всегда отличалась странными
идеями, поэтому ее "брак" не вызвал особого удивления.
Отмечается, что данный союз не имеет
юридического статуса в Великобритании. Сведения о браке имеются только на
бумагах, выданных во время венчания в церкви.
Напомним,
что это не первый случай, когда представительницы прекрасного пола выходят
замуж за самих себя. Так, летом 2015 года 42-летняя жительница американского
Сиэтла Дезире Лонгабо сыграла с собой свадьбу. Она прилетела в Париж, где
организовала себе любимой торжество.
Как
писали Dni.ru, после замужества женщина сменила имя
на Beautiful Existence (Прекрасное Существо). Брак, дата которого, кстати,
совпала с днем рождения женщины, был зарегистрирован по видеосвязи с
госслужащим из США. Прекрасное Существо до этого уже была в традиционном браке
десять лет, а сейчас воспитывает двоих сыновей.
Еще
более странный брак состоялся у художницы из Великобритании Трейси Эмин. Она
вышла замуж за огромный булыжник. Свадебная церемония состоялась летом 2015 на
юге Франции. Вместо подвенечного платья Эмин использовала погребальный саван
своего отца.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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При пожаре в центре Москвы погиб человек

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сегодня, 08:14
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