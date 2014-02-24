Британка вышла замуж за себя любимую

7 февраля 2017, вторник, 17:16 – ИА СОЧИ-24



Британка вышла замуж за себя любимую

Жительница Британии Грейс Гедлер после легализации однополых браков в стране вышла замуж за саму себя. Торжество со множеством гостей прошло в графстве Девон.Грейс пригласила на долгожданную свадьбусвоих друзей и родственников. Идея выйти замуж за саму себя пришла жительницеграфства Девон после легализации в стране однополых браков.Более того, девушку в ее решенииподдержали родители, передает Irish Tech News. По их словам, для них главное,чтобы дочь была счастлива.На свадьбе присутствовало около полусотнигостей. Многие из них заявили, что "жених-невеста" является"нарциссом". Они отметили, что лишь очень самовлюбленный человекможет выйти замуж сам за себя. Также они сообщили, что Гедлер всегда отличалась страннымиидеями, поэтому ее "брак" не вызвал особого удивления.Отмечается, что данный союз не имеетюридического статуса в Великобритании. Сведения о браке имеются только набумагах, выданных во время венчания в церкви.Напомним,что это не первый случай, когда представительницы прекрасного пола выходятзамуж за самих себя. Так, летом 2015 года 42-летняя жительница американскогоСиэтла Дезире Лонгабо сыграла с собой свадьбу. Она прилетела в Париж, гдеорганизовала себе любимой торжество.Какписали Dni.ru, после замужества женщина сменила имяна Beautiful Existence (Прекрасное Существо). Брак, дата которого, кстати,совпала с днем рождения женщины, был зарегистрирован по видеосвязи сгосслужащим из США. Прекрасное Существо до этого уже была в традиционном бракедесять лет, а сейчас воспитывает двоих сыновей.Ещеболее странный брак состоялся у художницы из Великобритании Трейси Эмин. Онавышла замуж за огромный булыжник. Свадебная церемония состоялась летом 2015 наюге Франции. Вместо подвенечного платья Эмин использовала погребальный савансвоего отца.

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