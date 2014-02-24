Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"

16 января 2017, понедельник, 13:28 – ИА СОЧИ-24



Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии.Как утверждает британская газета Telegraph, передвижение российской военно-морской группировки во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" пристально отслеживается сторожевыми кораблями и подводными лодками стран-членов НАТО. При этом в командовании флота Соединенного Королевства отметили, что активность российских военно-морских сил за последнее время находится на самом высоком уровне с момента окончания холодной войны. Напомним, ранее Министерство обороны России в соответствии с указом президента Владимира Путина объявило о сокращении группировки вооруженных сил в Сирии. Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, одним из первых в соответствии с распоряжением главы государства покинет зону боевых действий тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вместе с более чем 40 самолетами корабельной авиации. Поход российского авианосца в Сирию начался в октябре прошлого года и сопровождался повышенным вниманием как мировой прессы, так и вооруженных сил стран НАТО. Особый ажиотаж вызвал проход корабля через пролив Ла-Манш, где его сопровождали корабли британского флота и самолеты ВВС. Как заявили эксперты, Лондон был поражен российской военно-морской мощью, чем и обусловлена весьма нервная реакция как военных, так и политиков Соединенного Королевства. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" назван в честь адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Входит в состав Северного флота России. Предназначен для поражения крупных надводных целей вероятного противника, а также защиты морских коммуникаций и корабельных групп.

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