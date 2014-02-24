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Бродяге с собакой пожертвовали 700 тысяч рублей

31 марта 2017, пятница, 10:44 – СОЧИ-24

Бродяге с собакой пожертвовали 700 тысяч рублей
Бродяге с собакой пожертвовали 700 тысяч рублей
Житель Эдинбурга Лесли Болдуин организовал сбор средств для бродяги Дэррила и его пса Макса. Сумма пожертвований превысила предполагаемую уже в пять раз – на помощь бездомному собрали более 20 тысяч фунтов (примерно 700 тысяч рублей).
По словам Лесли Болдуина, Дэррил никогда не просит милостыню, не пьет и не употребляет наркотики. Неизвестные напали на бродягу и выбили ему зубы, а Макса ранили ножом, сообщает РИА ФАН. Познакомившийся с бездомным шотландец решил помочь ему и собаке, он объявил сбор средств на новое жилье для Дэррила.Лесли Болдуин хотел собрать две тысячи фунтов, однако за сутки сумма пожертвований уже превысила первоначальную в пять раз. Доброжелатель рассказал, что краудфандинговой кампанией заинтересовались в агентстве недвижимости, и ее представитель согласился подыскать бродяге жилье по доступной цене."Я рассказал об этом Дэррилу сегодня утром, и мне кажется, что я плакал даже сильнее его. Он подпрыгнул, начал танцевать на улице, а потом прыгал от понимания того, что у него будет дом", – написал на сайте по сбору средств Лесли Болдуин.Он добавил, что часть денег также пойдет на лечение Макса. "Я не могу просто вручить Дэррилу деньги и уйти. Я найду службу поддержки, которая поможет нам использовать деньги максимально эффективно", – пояснил он.Ранее в американском штате Орегон хозяева оставили на улице собаку с перекошенной челюстью. Пса подобрали сотрудники приюта и собирались усыпить. Тем временем фотографию животного начали активно обсуждать в соцсетях. В результате в учреждение поступило множество звонков и писем от желающих забрать питомца.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»

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Долгов за газ перед Россией у Белоруссии нет, отметили в Минске. Заявления главы российского Минэнерго по итогам переговоров в белорусском правительстве назвали "пропагандой"...»

сегодня, 11:46
Как плохой интим влияет на отношения

Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»

сегодня, 11:15
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