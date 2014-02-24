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Букингемский дворец о смерти Елизаветы

10 января 2017, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24

Букингемский дворец о смерти Елизаветы
Букингемский дворец о смерти Елизаветы
Сообщение о том, что королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи, встревожило пользователей Сети. Букингемский дворец прокомментировал эту информацию.
Сообщение о
смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которое ранее было
опубликовано на официальном сайте Букингемского дворца, а вскоре
удалено, опровергли. Букингемский
дворец отрицает сам факт публикации подобной информации на сайте королевской
семьи.Информацию
назвали "абсолютной неправдой". "Это не могло быть на этом сайте. Не могли
бы вы прислать нам скриншот или ссылку на эту информацию?", – цитирует
представителя пресс-службы Букингемского дворца Life.ru."Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованного сообщения. После удаления заявления принца Чарльза официальные комментарии по поводу инцидента не последовали.    
Напомним,
слухи о смерти королевы Великобритании начались после ее исчезновения из
информационного пространства. Особенно когда недавно
из-за болезни монарх была вынуждена отменить официальные мероприятия.Как писали Dni.ru, Елизавета II с мужем, принцем Филиппом
Эдинбургским, 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в
Норфолке для встречи Рождества. Однако им пришлось изменить планы из-за сильной
простуды.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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