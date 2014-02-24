Букингемский дворец о смерти Елизаветы

10 января 2017, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Букингемский дворец о смерти Елизаветы

Сообщение о том, что королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи, встревожило пользователей Сети. Букингемский дворец прокомментировал эту информацию.Сообщение осмерти королевы Великобритании Елизаветы II, которое ранее былоопубликовано на официальном сайте Букингемского дворца, а вскореудалено, опровергли. Букингемскийдворец отрицает сам факт публикации подобной информации на сайте королевскойсемьи.Информациюназвали "абсолютной неправдой". "Это не могло быть на этом сайте. Не моглибы вы прислать нам скриншот или ссылку на эту информацию?", – цитируетпредставителя пресс-службы Букингемского дворца Life.ru."Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованного сообщения. После удаления заявления принца Чарльза официальные комментарии по поводу инцидента не последовали.Напомним,слухи о смерти королевы Великобритании начались после ее исчезновения изинформационного пространства. Особенно когда недавноиз-за болезни монарх была вынуждена отменить официальные мероприятия.Как писали Dni.ru, Елизавета II с мужем, принцем ФилиппомЭдинбургским, 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец вНорфолке для встречи Рождества. Однако им пришлось изменить планы из-за сильнойпростуды.

СОЧИ 24