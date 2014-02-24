Бывшему главе таможни Бельянинову вернули изъятые деньги
23 декабря 2016, пятница, 22:13 – ИА СОЧИ-24
Бывшему главе таможни Бельянинову вернули изъятые деньги
Бывшему руководителю Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову вернули деньги и ценности, изъятые в ходе обысков. Общая сумма возвращенного имущества оценивается в 100 миллионов рублей, передает Ura.ru.По информации "Коммерсанта", Бельянинову предложили занять несколько важных должностей. Источники издания отмечают, что вскоре он может получить одну из них, однако какую именно не сообщается.
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»