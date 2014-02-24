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Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
16 февраля 2017, четверг, 21:59 – ИА СОЧИ-24
Девушка
рассказала, что 1 февраля трое мужчин пробрались в ее квартиру. Один из
преступников был вооружен пистолетом, которым он стал угрожать москвичке.
Злоумышленники
украли у жительницы столицы тысячу евро, драгоценности, три шубы, дорогой
телефон, а также ключи и документы на машину Infiniti QX-50, передает
РЕН ТВ. Девушка подозревает в краже бывшего
любовника.
Выяснилось, что
все это добро было подарено москвичке им же самим. Уточняется, что коварный любовник
вместе с напарниками после преступления скрылся на машине. По факту
преступления возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства
произошедшего.
Как писали Dni.ru, столичная прокуратура составила портрет
среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего
преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет.
Типичный столичный преступник – это мужчина со
средним образованием, которого толкает на злодеяние отсутствие постоянного
дохода. По итогам прошлого года, на долю представителей сильного пола
приходится более 80% совершенных преступлений. При этом рецидивная
преступность в Москве ниже, чем в среднем по стране.
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