Бывший президент Латвии унизила целую нацию

23 января 2017, понедельник, 19:59 – ИА СОЧИ-24



Бывший президент Латвии унизила целую нацию

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга разочаровалась в своих соотечественниках. В телеинтервью она назвала латышей злобными и завистливыми.У бывшего политика наступило разочарование в собственных согражданах. "Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мнеказалось, что моя задача – пробудить потенциал латвийского народа", – сказалаэкс-президент. Ее вера в потенциал своих сограждан заметно пошатнулась.А виноваты во всем оказались латвийское Бюро попредотвращению и борьбе с коррупцией и журналисты. Бюро заподозрило ее внезаконном приобретении земли на престижном кладбище через посредников, а местныегазеты предали дело огласке. На своей страничке в социальной сети Вике-Фрейберга всердцах написала, что лучше бы ее похоронили в Канаде и вообще кремировали. Известно, что госпожа Вике-Фрейберга выкупила местечко напрестижном Рижском первом лесном кладбище, где давно никого не хоронят. МестныеСМИ напоминают, что погост был открыто в 1913 году как главное городское местозахоронений. Здесь, в частности, покоится прах первого президента Латвийскойреспублики Яниса Чаксте и писателяВалентина Пикуля.Вайра Вике-Фрейберга была президентом Латвии с 1999 по 2007годы. При ней в 2004-м Латвия вступила в ЕС и НАТО, направила свой воинскийконтингент в Ирак. Во время нахождения у власти выступала за осуждениепреступлений советского коммунистического режима, но при этом стала единственнымпрезидентом из стран Балтии, приехавшей в Москву на празднование 60-летияПобеды 9 мая 2005 года. Ее нынешнее заявление контрастирует с занимаемой должностью -Вике-Фрейберга входит в Европейский совет по толерантности и взаимоуважению. Этамеждународная неправительственная организациязанимается выработкой инициатив и предложений по улучшению ситуации в сферетолерантности в Европе.

СОЧИ 24