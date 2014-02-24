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Бывший президент Латвии унизила целую нацию

23 января 2017, понедельник, 19:59 – ИА СОЧИ-24

Бывший президент Латвии унизила целую нацию
Бывший президент Латвии унизила целую нацию
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга разочаровалась в своих соотечественниках. В телеинтервью она назвала латышей злобными и завистливыми.
У бывшего политика наступило разочарование в собственных согражданах. "Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне
казалось, что моя задача – пробудить потенциал латвийского народа", – сказала
экс-президент. Ее вера в потенциал своих сограждан заметно пошатнулась.
А виноваты во всем оказались латвийское Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией и журналисты. Бюро заподозрило ее в
незаконном приобретении земли на престижном кладбище через посредников, а местные
газеты предали дело огласке. На своей страничке в социальной сети Вике-Фрейберга в
сердцах написала, что лучше бы ее похоронили в Канаде и вообще кремировали. Известно, что госпожа Вике-Фрейберга выкупила местечко на
престижном Рижском первом лесном кладбище, где давно никого не хоронят. Местные
СМИ напоминают, что погост был открыто в 1913 году как главное городское место
захоронений. Здесь, в частности, покоится прах первого президента Латвийской
республики Яниса Чаксте и писателя
Валентина Пикуля.Вайра Вике-Фрейберга была президентом Латвии с 1999 по 2007
годы. При ней в 2004-м Латвия вступила в ЕС и НАТО, направила свой воинский
контингент в Ирак. Во время нахождения у власти выступала за осуждение
преступлений советского коммунистического режима, но при этом стала единственным
президентом из стран Балтии, приехавшей в Москву на празднование 60-летия
Победы 9 мая 2005 года. Ее нынешнее заявление контрастирует с занимаемой должностью -
Вике-Фрейберга входит в Европейский совет по толерантности и взаимоуважению. Эта
международная неправительственная организация
занимается выработкой инициатив и предложений по улучшению ситуации в сфере
толерантности в Европе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:46
Пассажир упал на рельсы в московском метро

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