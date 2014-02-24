Бывший ведущий "Суд идет" сознался в мошенничестве

24 января 2017, вторник, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Бывший ведущий "Суд идет" сознался в мошенничестве

Бывший ведущий известной передачи "Суд идет" Владимир Резник, обвиняемый в мошенничестве, признался в махинациях на сумму 4,6 миллиона рублей. Он получил эти деньги взамен на освобождение заключенного из СИЗО.Бывший адвокат обещал передать эту сумму силовикам, но в итоге присвоил миллионы себе. Владимир Резник полностью сознался в преступлении и признал себя виновным, передает Life.ru."В связи с тем, что я заключил со следствием досудебное соглашение и готов сотрудничать, прошу избрать мне домашний арест", – цитирует экс-ведущего ТАСС. "Что же моим детям – сиротами оставаться?" – заявил он.Свою просьбу об избрании домашнего ареста он аргументировал инвалидностью и плохим самочувствием в СИЗО. "Зачем содержать под стражей моего подзащитного, когда он заключил сделку со следствием", – поддержал его адвокат Антон Стусов.Представитель следствия, в свою очередь, требовал продлить заключение экс-телеведущего под стражей в связи с необходимостью предъявить ему окончательное обвинение. Он пояснил, что ранее срок расследования был продлен до 26 апреля 2017 года. "Инкриминируемое преступление является тяжким и умышленным, а сам обвиняемый был ранее судим за аналогичное преступление, прошу продлить в отношении него срок содержания под стражей на 3 месяца", – заявил он. Прокурор поддержал позицию представителя Следственного комитета России.Напомним, стражи порядка поместили Владимира Резника под стражу в конце 2016 года. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Согласно Уголовному кодексу, бывшему адвокату грозит до десяти лет тюрьмы.

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