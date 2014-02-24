Бывшую жену Ликсутова обворовали на 22,8 миллиона рублей
7 марта 2017, вторник, 14:16 – ИА СОЧИ-24
Бывшую жену Ликсутова обворовали на 22,8 миллиона рублей
Бывшая жена заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова стала жертвой злоумышленника. У бизнес-леди украли драгоценности на сумму 22,8 миллиона рублей. По информации осведомленного источника, кража произошла в частном доме в поселке Мичуринец в Новой Москве. По словам 37-летней Татьяны Ликсутовой, она не может точно сказать, когда пропали драгоценности, так как не обращала на них внимания в течение года. Ювелирные изделия хранились в одной из тумб в спальне Татьяны на втором этаже дома, общая площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Предположительно, драгоценности похитила домработница, когда делала уборку. Сейчас женщину разыскивают, передает РЕН ТВ. Как сообщает Life.ru, подозреваемая является уроженкой Хмельницкой области Украины. На данный момент полиция продолжает расследовать преступление. Оперативники уже тщательно осмотрели дом потерпевшей и прилегающую территорию, опросили соседей в поисках возможных очевидцев кражи.Тем временем стало известно, что именно домработница могла похитить у Ликсутовой. По словам предпринимателя, пропали комплект серег, кольцо из белого золота с бриллиантами, три браслета из белого золота с бриллиантами, часы марки Rolex, инкрустированные бриллиантами, в корпусе из белого золота, а также браслет из желтого золота с бриллиантами.
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