Бывшую жену Пьехи высмеяли за хэштег #сказочноеБали

10 января 2017, вторник, 15:44 – ИА СОЧИ-24



Бывшую жену Пьехи высмеяли за хэштег #сказочноеБали

Пользователи Сети высмеяли хэштег с неоднозначным прочтением #сказочноеБали. Фото с таким хэштегом опубликовала на своей странице в Instagram бывшая жена певца Стаса Пьехи, 26-летняя модель Наталья Горчакова.Первыми двусмысленность хэштега отметили подписчики девушки,разместившей на своей странице в соцсети фотографию с острова Бали. ФотоГорчакова сопроводила подписью, в которое название острова написано с маленькойбуквы.За один деньфото модели уже успели оценить более четырех тысяч "лайков", оно собрало несколькосотен комментариев, в которых пользователи пытаются объяснить Горчаковой,насколько неоднозначно звучит фраза. Одни делают это деликатно и ненавязчиво, а другие довольно язвительно и саркастически.Сама экс-супруга Стаса Пьехи отнеслась крезонансу, вызванному ее публикацией, с юмором. Она признала, что хэштегполучился "мощным" и выразила радость тем, что он порадовал людей."Instagram для меня не просто страничкас фотографиями, это возможность делиться мыслями, интересными местами и новымиоткрытиями с моими друзьями (в первую очередь) и подписчиками. Хэштегом оченьдовольна. Что уж тут говорить, свое дело он делает", — цитирует Горчакову телеканал "360". А негативные комментарии подписчиков девушка простоигнорирует. Она подчеркнула, что и дальше собирается "продолжать делитьсяс людьми своими эмоциями и дарить добро".Некоторыепользователи посчитали, что таким образом Горчакова решила привлечь к себевнимание и увеличить количество подписчиков. "Хэштег зачетный. Девушка,вы с ним стали популярны на просторах интернета", – прокомментировалфотографию Горчаковой один из пользователей Сети.Между прочим, модель не единственная,кто использовал этот хэштег. В Instagram можно фотографии, на которых девушки добавляютхэштег #сказочноеБали, используя в названии острова маленькую букву "б".

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