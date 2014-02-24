|10 января, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Бывшую жену Пьехи высмеяли за хэштег #сказочноеБали
10 января 2017, вторник, 15:44 – ИА СОЧИ-24
Первыми двусмысленность хэштега отметили подписчики девушки,
разместившей на своей странице в соцсети фотографию с острова Бали. Фото
Горчакова сопроводила подписью, в которое название острова написано с маленькой
буквы.
За один день
фото модели уже успели оценить более четырех тысяч "лайков", оно собрало несколько
сотен комментариев, в которых пользователи пытаются объяснить Горчаковой,
насколько неоднозначно звучит фраза. Одни делают это деликатно и ненавязчиво, а другие довольно язвительно и саркастически.
Сама экс-супруга Стаса Пьехи отнеслась к
резонансу, вызванному ее публикацией, с юмором. Она признала, что хэштег
получился "мощным" и выразила радость тем, что он порадовал людей.
"Instagram для меня не просто страничка
с фотографиями, это возможность делиться мыслями, интересными местами и новыми
открытиями с моими друзьями (в первую очередь) и подписчиками. Хэштегом очень
довольна. Что уж тут говорить, свое дело он делает", — цитирует Горчакову телеканал "360". А негативные комментарии подписчиков девушка просто
игнорирует. Она подчеркнула, что и дальше собирается "продолжать делиться
с людьми своими эмоциями и дарить добро".
Некоторые
пользователи посчитали, что таким образом Горчакова решила привлечь к себе
внимание и увеличить количество подписчиков. "Хэштег зачетный. Девушка,
вы с ним стали популярны на просторах интернета", – прокомментировал
фотографию Горчаковой один из пользователей Сети.
Между прочим, модель не единственная,
кто использовал этот хэштег. В Instagram можно фотографии, на которых девушки добавляют
хэштег #сказочноеБали, используя в названии острова маленькую букву "б".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.