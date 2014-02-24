C кем Путин встретит Новый год

21 декабря 2016, среда, 18:59 – ИА СОЧИ-24



C кем Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как встретит самый главный зимний праздник глава государства. По его словам, Новый год у российского лидера пройдет традиционно.Новый год – семейный праздник.Не изменит этой доброй традиции в наступающем и президент России."Владимир Путин встретитпраздник с родными и близкими и будет смотреть в новогоднюю ночьсвое теле-обращение к россиянам", – цитирует Пескова телеканал "МИР 24".Также пресс-секретарь главыгосударства рассказал о том, как Путин готовится к пресс-конференциям(ближайшая запланирована на 23 декабря). Он отметил, что готовится президенточень внимательно. "Мы, конечно, привлекаем к подготовке всеминистерства, все ведомства. И все очень лаконично представляют соответствующиесправки, аналитические материалы президенту. И он весьма скрупулезно все этовычитывает", – сообщил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что этотпроцесс длится несколько суток и "держит серьезно в тонусе многих министров,которые в эти дни сидят у телефонов".По поводу ожиданий Кремля отизбранного президента США Дональда Трампа Песков отметил, что они направлены на"больший конструктивизм". "То есть мы не ожидаем, что нам удастсярешить все проблемы, мы не ожидаем, что Америка в одночасье откажется отрасширения НАТО или от приближения военной инфраструктуры НАТО к нашимграницам. Мы не ожидаем, что в одночасье будут сняты санкции, и мы не ставимэтот вопрос. Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем этовопросом нашей повестки дня", – заявил Песков. Также он напомнил, что на данный момент с США практически всеуровни диалога находятся в замороженном состоянии. "Мы не общаемся друг сдругом. Или делаем это минимально", – резюмировал представитель Кремля.

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