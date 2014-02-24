C установлением причин смерти Чуркина возникли проблемы

22 февраля 2017, среда, 08:59 – ИА СОЧИ-24



C установлением причин смерти Чуркина возникли проблемы

Специалисты завершили вскрытие тела постпреда России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося накануне своего 65-летия. Они отметили, что на установление причин смерти потребуется несколько недель.Специалисты настаивают на проведении дополнительных процедур, сообщает Associated Press. В частности, эти исследования включают в себя токсикологическую проверку. Дело Виталия Чуркина передано в Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, где расследуются подозрительные случаи смерти.Между тем постпред США при ООН Никки Хейли оставила запись в книге соболезнований. "Виталий блестяще умел использовать возможности и верно служил народу России. Его голоса, харизмы и чувства юмора будет очень не хватать. В ООН и Совете Безопасности будут всегда помнить его таким, каким он был. Покойся с миром, Виталий", – цитирует ее ТАСС. Президент Сербии Томислав Николич посмертно наградил российского дипломата орденом Сербского флага. "Пока у нас есть такие друзья в международной организации, я не боюсь, что Совет Безопасности признает независимость Косово или примет резолюции против Сербии", – цитирует его телеканал РТС.Напомним, что Виталий Чуркин скончался на рабочем месте в Нью-Йорке. МИД выразил соболезнования родным и близким постпреда, а президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. Постпред Украины Владимир Ельченко как председатель Совбеза ООН объявил на последнем заседании минуту молчания.

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