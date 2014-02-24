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ЦБ поэтапно переведет бюджетников на "Мир"

16 февраля 2017, четверг, 17:30 – ИА СОЧИ-24

ЦБ поэтапно переведет бюджетников на "Мир"
ЦБ поэтапно переведет бюджетников на "Мир"
Перевод бюджетников и пенсионеров на карту "Мир" поддержан руководством ЦБ. План, представленный "Единой Россией", предусматривает поэтапный переход на национальную платежную систему.
Центробанк готов рассмотреть вопрос о поэтапном переводе на
карту "Мир" российских бюджетников и пенсионеров, заявила зампред ЦБ Ольга
Скоробогатова. Законопроект о совершенствовании Национальной системы платежных
карт (НСПК) рассматривался 16 февраля на заседании комитета Госдумы по финансовому
рынку."Мы в рамках обсуждения готовы рассмотреть вопрос о
поэтапности перехода. Мы считаем, что этот подход рационален и правилен. При
этом, с одной стороны, нам нужно сделать этот процесс достаточно гибким, с другой
стороны, сделать его достаточно быстро. Но без ущерба для тех граждан, которые
на карту "Мир" будут переводиться", – сказала Скоробогатова."Единая Россия" настаивает на необходимости учитывать
интересы пенсионеров и социально незащищенных групп граждан в поправках ко
второму чтению законопроекта, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что это касается механизма
поэтапного перехода упомянутых групп граждан на карты "Мир"."Мы предлагаем, чтобы эта позиция была отражена в
проекте постановления при принятии законопроекта в первом чтении, в частности.
И в поправках ко второму чтению должен обязательно учитываться тот факт,
что не во всех населенных пунктах, особенно в сельской местности, есть в
шаговой доступности банковские офисы", – сказал журналистам Неверов.Национальная платежная система действует в России уже
несколько лет. Как отметил первый заместитель председателя комитета по
финансовому рынку Игорь Дивинский, уже сейчас для россиян, которые получают
пенсию на карты "Мир", открытие и обслуживание "пластика" бесплатны. А на минимальный остаток многие банки начисляют проценты.
Тем же пенсионерам и бюджетникам, которые пока не подключились к НСПК, постепенно
заменят на "Мир" имеющиеся карты других платежных систем.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

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Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
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Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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