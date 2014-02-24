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ЦБ поэтапно переведет бюджетников на "Мир"
16 февраля 2017, четверг, 17:30 – ИА СОЧИ-24
Центробанк готов рассмотреть вопрос о поэтапном переводе на
карту "Мир" российских бюджетников и пенсионеров, заявила зампред ЦБ Ольга
Скоробогатова. Законопроект о совершенствовании Национальной системы платежных
карт (НСПК) рассматривался 16 февраля на заседании комитета Госдумы по финансовому
рынку."Мы в рамках обсуждения готовы рассмотреть вопрос о
поэтапности перехода. Мы считаем, что этот подход рационален и правилен. При
этом, с одной стороны, нам нужно сделать этот процесс достаточно гибким, с другой
стороны, сделать его достаточно быстро. Но без ущерба для тех граждан, которые
на карту "Мир" будут переводиться", – сказала Скоробогатова."Единая Россия" настаивает на необходимости учитывать
интересы пенсионеров и социально незащищенных групп граждан в поправках ко
второму чтению законопроекта, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что это касается механизма
поэтапного перехода упомянутых групп граждан на карты "Мир"."Мы предлагаем, чтобы эта позиция была отражена в
проекте постановления при принятии законопроекта в первом чтении, в частности.
И в поправках ко второму чтению должен обязательно учитываться тот факт,
что не во всех населенных пунктах, особенно в сельской местности, есть в
шаговой доступности банковские офисы", – сказал журналистам Неверов.Национальная платежная система действует в России уже
несколько лет. Как отметил первый заместитель председателя комитета по
финансовому рынку Игорь Дивинский, уже сейчас для россиян, которые получают
пенсию на карты "Мир", открытие и обслуживание "пластика" бесплатны. А на минимальный остаток многие банки начисляют проценты.
Тем же пенсионерам и бюджетникам, которые пока не подключились к НСПК, постепенно
заменят на "Мир" имеющиеся карты других платежных систем.
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