ЦБ поэтапно переведет бюджетников на "Мир"

16 февраля 2017, четверг, 17:30 – ИА СОЧИ-24



ЦБ поэтапно переведет бюджетников на "Мир"

Перевод бюджетников и пенсионеров на карту "Мир" поддержан руководством ЦБ. План, представленный "Единой Россией", предусматривает поэтапный переход на национальную платежную систему.Центробанк готов рассмотреть вопрос о поэтапном переводе накарту "Мир" российских бюджетников и пенсионеров, заявила зампред ЦБ ОльгаСкоробогатова. Законопроект о совершенствовании Национальной системы платежныхкарт (НСПК) рассматривался 16 февраля на заседании комитета Госдумы по финансовомурынку."Мы в рамках обсуждения готовы рассмотреть вопрос опоэтапности перехода. Мы считаем, что этот подход рационален и правилен. Приэтом, с одной стороны, нам нужно сделать этот процесс достаточно гибким, с другойстороны, сделать его достаточно быстро. Но без ущерба для тех граждан, которыена карту "Мир" будут переводиться", – сказала Скоробогатова."Единая Россия" настаивает на необходимости учитыватьинтересы пенсионеров и социально незащищенных групп граждан в поправках ковторому чтению законопроекта, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что это касается механизмапоэтапного перехода упомянутых групп граждан на карты "Мир"."Мы предлагаем, чтобы эта позиция была отражена впроекте постановления при принятии законопроекта в первом чтении, в частности.И в поправках ко второму чтению должен обязательно учитываться тот факт,что не во всех населенных пунктах, особенно в сельской местности, есть вшаговой доступности банковские офисы", – сказал журналистам Неверов.Национальная платежная система действует в России уженесколько лет. Как отметил первый заместитель председателя комитета пофинансовому рынку Игорь Дивинский, уже сейчас для россиян, которые получаютпенсию на карты "Мир", открытие и обслуживание "пластика" бесплатны. А на минимальный остаток многие банки начисляют проценты.Тем же пенсионерам и бюджетникам, которые пока не подключились к НСПК, постепеннозаменят на "Мир" имеющиеся карты других платежных систем.

СОЧИ 24