Цена на водку будет меняться два раза в год

В Минфине рассказали, что в скором будущем минимальная цена на водку будет рассчитываться автоматически. При этом меняться этот показатель будет один-два раза в год. Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, что единый алгоритм расчета цены на водку разрабатывается на межведомственном уровне. "Цена в будущем будет считаться автоматически, чтобы пресечь разногласия по цене", – цитирует его газета "Ведомости".Также он рассказал о сроках реализации этого проекта. "Алгоритм готов, нужно согласовать параметры. Надеюсь, что это займет неделю – две", – заявил Алексей Сазонов.Он отметил, что минимальная цена на спиртной напиток будет перерасчитываться, исходя из различных надбавок. "Будет учитываться ставка акциза, оптовые и розничные надбавки производителей. Нужно будет установить размеры этих надбавок с привязкой к ставке акциза. Это будет либо раз в полгода, либо раз в год", – рассказал чиновник.Ранее вице-премьер Александр Хлопонин выступил за повышение минимальной розничной цены на водку со 190 до 219 рублей за пол-литра напитка. Позиция Минфина оказалась более мягкой – в ведомстве решили, что этот показатель должен быть закреплен на уровне 205 рублей. Напомним, более 50% россиян считают недопустимым введение "сухого закона" в России. Лишь 3% опрошенных поддержали повышение цен на алкоголь. Столько же людей одобрили полный запрет спиртосодержащих напитков в России.
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