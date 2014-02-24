Центр России ждут морозы до 37 градусов

3 февраля 2017, пятница, 11:29 – ИА СОЧИ-24



Центр России ждут морозы до 37 градусов

Синоптики предупредили об очередном сильном похолодании. В центральную часть страны скоро придут небывалые морозы.Сильнее всего похолодает в Оренбургской области, где в ближайшие дни столбик термометра опустится до -32...-37. Однако до таких значений температура понизится не сразу, а в несколько этапов, пишет "Российская газета".По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, сначала морозы придут на северные территории. В Архангельской области в субботу, 4 февраля, будет -10, в воскресенье – до -23. В Ненецком округе в субботу ожидается -15, в воскресенье– -20, ночьюдо -34. Такая же погода ждет Коми: на востоке похолодает до -32. В завершение недели снег, местами сильный, пройдет в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях. К концу выходных снежный циклон накроет южную часть Приволжского округа и Саратовскую область. Температура воздуха днем составит -10...-15, ночью столбик термометра покажет -25...-27.Москвичи ощутили похолодание уже минувшей ночью. Утром температура в городе упала до -12...-14, в Подмосковьедо -20. В субботу и воскресенье в столице возможен снегопад.В ночь на понедельник, 6 февраля, в Москве похолодает до -20, дневная температура составит -17. Затем морозы усилятся: в ночь на вторник, 7 февраля, температура воздуха достигнет -22. Сильные морозы продержатся в столичном регионе до конца недели, предупредили синоптики. "По нашим оценкам, аномальная погода сохранится до конца первой декады", – отметила представитель Гидрометцентра.Как писали Dni.Ru, столь резкие перепады негативно отражаются на метеозависимых и страдающих от хронических заболеваний людях. Особенно это касается пожилых граждан – в сильные холода врачи рекомендуют им вообще не выходить на улицу.

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