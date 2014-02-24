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Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы

24 января 2017, вторник, 13:45 – ИА СОЧИ-24

Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы
Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы
Качество принимаемых парламентом законов повысится благодаря созданию Центра законотворчества, убежден председатель Госдумы. По словам Вячеслава Володина, идея поддержана во всех думских фракциях.
Повышение качества законотворческой работы – в числе
приоритетов парламента седьмого созыва. В то же время, половина депутатов Госдумы
избрана впервые. Надо создать условия и оказать помощь коллегам по участию в
законотворческой деятельности, подчеркнул Вячеслав Володин. "Такую возможность мы видим в создании центра
законотворчества, который бы мог оказывать экспертную, методологическую помощь
в написании законопроектов субъектам законотворческой инициативы. В первую
очередь, речь идет о депутатах Государственной думы и наших региональных
парламентов", – уточнил спикер.Проблема в том, что качество законодательных инициатив,
которые идут из регионов, зачастую страдает из-за того, что там нет возможности
обсудить законопроект с экспертами. Им, в первую очередь, и поможет новый
центр. "Это, на мой взгляд, обязательно позитивно скажется на качестве
вносимых законопроектов", – заявил председатель Госдумы журналистам.Как сообщалось ранее, Центр законотворчества будет помогать
депутатам в подготовке их законодательных инициатив. Пилотный проект, скорее
всего, запустят на базе одного из крупных юридических вузов. Называется, в
частности,  Московский государственный
юридический университет имени Кутафина (МГЮА).

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:45
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