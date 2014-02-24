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Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы
24 января 2017, вторник, 13:45 – ИА СОЧИ-24
Повышение качества законотворческой работы – в числе
приоритетов парламента седьмого созыва. В то же время, половина депутатов Госдумы
избрана впервые. Надо создать условия и оказать помощь коллегам по участию в
законотворческой деятельности, подчеркнул Вячеслав Володин. "Такую возможность мы видим в создании центра
законотворчества, который бы мог оказывать экспертную, методологическую помощь
в написании законопроектов субъектам законотворческой инициативы. В первую
очередь, речь идет о депутатах Государственной думы и наших региональных
парламентов", – уточнил спикер.Проблема в том, что качество законодательных инициатив,
которые идут из регионов, зачастую страдает из-за того, что там нет возможности
обсудить законопроект с экспертами. Им, в первую очередь, и поможет новый
центр. "Это, на мой взгляд, обязательно позитивно скажется на качестве
вносимых законопроектов", – заявил председатель Госдумы журналистам.Как сообщалось ранее, Центр законотворчества будет помогать
депутатам в подготовке их законодательных инициатив. Пилотный проект, скорее
всего, запустят на базе одного из крупных юридических вузов. Называется, в
частности, Московский государственный
юридический университет имени Кутафина (МГЮА).
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