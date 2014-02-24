Церковь назвала суррогатное материнство унижением

27 марта 2017, понедельник, 17:43 – СОЧИ-24



Церковь назвала суррогатное материнство унижением

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе.Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что суррогатное материнство является "нравственно сомнительной технологией репродуктивного здоровья". В связи с этим он отметил, что РПЦ не может одобрить подобные действия матерей, сообщает РИА Новости.Он отметил, что Церковь негативно относится к "заказному" вынашивания ребенка. По мнению представителя РПЦ, суррогатное материнство "противоестественно и морально недопустимо", даже если оно происходит на безвозмездной основе. "Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности", – пояснилВахтанг Кипшидзе.Также он отметил, что дети, рожденные суррогатной матерью, ничем не отличаются от всех остальных, однако крестить их можно будет только после покаяния взрослых, решившихся на такой шаг. "Данная позиция связана с тем, что родители, желающие крестить ребенка, не могут не разделять нравственной позиции Церкви, считающей такой способ деторождения морально недопустимым", – заявил представитель РПЦ. При бесплодии жены или мужа и неэффективности лечения супруги должны, по мнению Церкви, "со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание". Вахтанг Кипшидзе предположил, что таким женщинам стоим задуматься об усыновлении ребенка. В то же время он подчеркнул, что искусственное оплодотворение допустимо, если оно производится половыми клетками мужа. Такой подход "не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений". Напомним, 27 марта 2017 года на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект о временном запрете суррогатного материнства в России. По задумке авторов документа, он будет иметь силу до тех пор, пока не будет разработан комплексный подход к институту искусственного оплодотворения, эффективно регулирующего правовые отношения между детьми, родителями и суррогатными матерями.

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