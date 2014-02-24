Церковь защитит россиян от роботов

23 января 2017, понедельник, 14:58 – ИА СОЧИ-24



Церковь защитит россиян от роботов

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда прокомментировал появившуюся недавно новость о массовых сокращениях персонала Сбербанка в связи с внедрением новых технологий. По его словам, церковь не оставит без внимания сложившуюся ситуацию и поможет уволенным из крупнейшего банка страны."Церковь будет помогать… Я думаю, что церковь будет таким колоколом, который будет напоминать о значимости человека, о том, что является в жизни самым главным", – сказал Легойда, слова которого передает "Газета.ру". При этом он отметил, что сейчас в связи с развитием новых технологий без работы может остаться любой, вне зависимости от уровня образования и профессиональных навыков. "Сегодня под ударом оказываются не только люди, которые занимаются физическим трудом, а как раз так называемые белые воротнички", – подчеркнул он. Кроме того, представитель РПЦ отметил, что полностью перейти на роботизацию могут даже те профессии, которые "максимально завязаны на человека". В связи с этим Легойда поставил под сомнение тот факт, что научно-технический прогресс – безусловное благо для человека.Ранее Сбербанк объявил о намерении сократить в 2017 году 8% персонала. По прогнозу его аналитиков, уже к 2018-му порядка трети доходов кредитное учреждение будет получать за счет цифрового банкинга. Как заявил зампред правления Сбербанка Александр Мороз, в дальнейшем планируется активно нанимать лишь IT-специалистов. На ситуацию отреагировала "Почта России", в которой заявили о готовности принять уволенных сотрудников кредитного учреждения. "Почта России" всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны", – сказал глава организации Дмитрий Страшнов.

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