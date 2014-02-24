Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154

28 декабря 2016, среда, 18:58 – ИА СОЧИ-24



Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154

Карикатуристы французского журнала Charlie Hebdo смеются над памятью погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Издание опубликовало карикатуру на последние секунды их жизни.Французское издание выпустилоциничную карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154. Нарисунке изображен падающий авиалайнер, в салоне которого участник ансамбляимени Александрова заявляет: "Репертуар хоров армии расширяется". На картинке, выполненной вчерно-белом формате, артист со свиным пятаком поет с листа. Кроме того, в Сетипоявилась и другая, не менее жестокая, карикатура. Отметим, что ранее высмеял гибельпассажиров рухнувшего Ту-154 и украинский художник Георгий Ключник. Он опубликовал в Сети страшнуюкарикатуру. Свое "творение"Ключник назвал "Год Петуха, или Вежливый корм". Пост с картинкой онопубликовал на своей странице в Facebook.Рисунокпредставляет собой реакцию на гибель авторов и исполнителей песни"Вежливые люди". В картинке Ключник отразил свою жестокую позицию поотношению к трагически погибшим русским пассажирам самолета. Рисунок вызвал бурную реакцию в Сети. Примечательно,что некоторые украинские пользователи разделили позицию карикатуриста,позлорадствовав по поводу страшной авиакатастрофы. "Шедевр" Ключникаполучил множество одобрительных комментариев украинских блогеров. Charlie Hebdo —французский сатирический еженедельник. Публикует карикатуры, репортажи,дискуссии и анекдоты нонконформистского характера. Занимает левые и светскиепозиции, высмеивает политиков, ультраправых, такие религии как ислам ихристианство.Журнал публиковал карикатуры на ведущих политиков, святыни христианства и ислама, в том числе на пророка Мухаммеда, часто непристойного характера. Последней такой публикацией в сентябре 2012 года стал отклик на любительский фильм "Невинность мусульман" и последовавшие за ним беспорядки в арабских странах с американским присутствием. Также в 2014 году журнал иронизировал над референдумом в Крыму и внешней политикой Путина в отношении УкраиныНапомним, крушениесамолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черногоморя. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека.Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имениАлександрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинкаи члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбужденоуголовное дело.

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