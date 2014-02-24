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Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154
28 декабря 2016, среда, 18:58 – ИА СОЧИ-24
Французское издание выпустило
циничную карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154. На
рисунке изображен падающий авиалайнер, в салоне которого участник ансамбля
имени Александрова заявляет: "Репертуар хоров армии расширяется". На картинке, выполненной в
черно-белом формате, артист со свиным пятаком поет с листа. Кроме того, в Сети
появилась и другая, не менее жестокая, карикатура. Отметим, что ранее высмеял гибель
пассажиров рухнувшего Ту-154 и украинский художник Георгий Ключник. Он опубликовал в Сети страшную
карикатуру. Свое "творение"
Ключник назвал "Год Петуха, или Вежливый корм". Пост с картинкой он
опубликовал на своей странице в Facebook.Рисунок
представляет собой реакцию на гибель авторов и исполнителей песни
"Вежливые люди". В картинке Ключник отразил свою жестокую позицию по
отношению к трагически погибшим русским пассажирам самолета. Рисунок вызвал бурную реакцию в Сети. Примечательно,
что некоторые украинские пользователи разделили позицию карикатуриста,
позлорадствовав по поводу страшной авиакатастрофы. "Шедевр" Ключника
получил множество одобрительных комментариев украинских блогеров. Charlie Hebdo —
французский сатирический еженедельник. Публикует карикатуры, репортажи,
дискуссии и анекдоты нонконформистского характера. Занимает левые и светские
позиции, высмеивает политиков, ультраправых, такие религии как ислам и
христианство.
Журнал публиковал карикатуры на ведущих политиков, святыни христианства и ислама, в том числе на пророка Мухаммеда, часто непристойного характера. Последней такой публикацией в сентябре 2012 года стал отклик на любительский фильм "Невинность мусульман" и последовавшие за ним беспорядки в арабских странах с американским присутствием. Также в 2014 году журнал иронизировал над референдумом в Крыму и внешней политикой Путина в отношении Украины
Напомним, крушение
самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного
моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека.
Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени
Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка
и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено
уголовное дело.
Источник:
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