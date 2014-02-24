Чехия бьет тревогу из-за отмены виз для Украины

6 марта 2017, понедельник, 09:58 – ИА СОЧИ-24



Чехия бьет тревогу из-за отмены виз для Украины

Ряд членов Евросоюза планирует заблокировать инициативу о предоставлении жителям Украины безвизового режима. Они боятся, что такой шаг спровоцирует рост нелегальной миграции во многих странах.Чешский депутат Зденек Ондрачек считает, что безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной негативно скажется на сфере безопасности обеих сторон договора. Он отметил, что из-за неспособности киевского правительства совладать с экономической и политической ситуацией в стране многие местные жители нелегально устремятся за границу."Возможный приток украинских радикалов у меня вызывает такую же озабоченность, как и исламистских фанатиков. А эти радикалы рано или поздно побегут из своей страны, чтобы избежать суда", – цитирует его газета "Известия".Другой представитель чешского парламента Яромир Кохличек заявил, что к их позиции присоединятся, в частности, такие страны, как Бельгия и Нидерланды, имеющие опыт массового наплыва арабских мигрантов. "Также против могут выступить Португалия, Италия и Испания, где остро стоит проблема безработицы. В последней украинцы уже сейчас представляют одну из самых многочисленных групп мигрантов", – рассказал депутат. Между тем представитель оппозиционной словацкой партииМилан Угрик пояснил, что украинцы попробуют решить свои проблемы за счет жителей стран ЕС. По его мнению, европейцы могут лишиться рабочих мест, так как беженцы будут готовы заменить их "за небольшие деньги". "Может возникнуть напряженность между местными жителями и трудовыми мигрантами с Украины", – заключил политик. Отметим, согласно проекту о предоставлении украинцам безвизового режима, владельцы биометрических паспортов смогут свободно посещать страны Евросоюза на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом договор не предоставляет права на трудоустройство в Еврозоне.

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