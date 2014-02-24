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Человек упал на рельсы в московском метро

22 января 2017, воскресенье, 14:46 – ИА СОЧИ-24

Человек упал на рельсы в московском метро
Человек упал на рельсы в московском метро

На станции "Красногвардейская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошло ЧП. Как сообщает Life.ru, на рельсы упал человек. Состояние пострадавшего уточняется. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Съезд "Единой России" обновил руководство партии

Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»

сегодня, 17:29
На МКАД аварийно сел вертолет (видео)

Вертолет Robinson совершил аварийную посадку на северо-востоке МКАД. Видео с места происшествия опубликовано в Сети...»

сегодня, 17:00
Солдат опозорил американскую армию в Польше

Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП Любуском воеводстве на западе Польши ..»

сегодня, 17:00
"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны

Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»

сегодня, 16:59
На МКАД аварийно сел вертолет

На северо-востоке МКАД совершил аварийную посадку вертолет. Инцидент произошел на 98-м километре внешней стороны кольцевой дороги..»

сегодня, 16:59
Запад отвел России один день на войну с Британией

Британская армия не может оставаться эффективной боевой силой после сокращения военного бюджета. Эксперты предрекли, что сильный соперник, такой как Россия, уничтожит ее за один день...»

сегодня, 16:15
Рогозина обеспокоил ядерный провал Лондона

Дмитрий Рогозин прокомментировал неудачным пуск британской ракеты у берегов США. Вице-премьера встревожил данный факт...»

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