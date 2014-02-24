Челябинская массажистка расчленила мужа после ссоры
17 января 2017, вторник, 15:15 – ИА СОЧИ-24
Челябинская массажистка расчленила мужа после ссоры
Жительница Челябинска Ольга Харькова была приговорена Ленинским районным судом к девяти с половиной годам колонии строго режима за убийство мужа, передает URA.Ru. Преступление произошло еще 13 августа 2015 года. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила супруга в шею. После оттащила тело в ванную, где расчленила его, а затем по частям выбросила останки в мусорные ящики. Они так и не были найдены. Ольга призналась в убийстве и даже описала процесс расчленения. Позже она стала утверждать, что ее муж жив, но скрывается от коллекторов. Суд признал женщину виновной в убийстве.
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