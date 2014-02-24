Чем грозит России брекзит

29 марта 2017, среда, 13:16 – СОЧИ-24



Чем грозит России брекзит

"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?Постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передаст лично вруки главе Евросовета подписанное премьером Терезой Мэй письмо. С того момента,как Дональд Туск примет это послание, пойдет отсчет срока, отпущенного Лондонуна урегулирование всех деталей окончательного расставания с Европейским союзом.Соглашение отводит на "подгонку" законодательства два года.Понятно, что решения уже приняты. Но все эти "танцы сбубнами" необходимо довести до конца: это, хоть и бесполезные, нотрадиции, трепетным отношением к которым британцы заразили Европу. Вподписанном Терезой Мэй уведомлении сказано, что Соединенное Королевстводействительно выходит из блока, в который вступило в 1973 году. Премьер-министрвскоре после полудня по лондонскому времени доложит парламенту, что письмо вЕвросовет отправлено и передано Туску. Глава ЕС, в свою очередь, в течение 48часов разошлет его 27 странам объединения.Обе разводящиеся стороны на камеру демонстрируют оптимизм идаже радость по поводу расставания. Ну и утрясают финансовые вопросы. ПредседательЕврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания получит "здоровенныйсчет" от Евросоюза, который ей нужно будет оплатить перед тем, как выйтииз его состава. В Вестминстере же решили, что ничего не должны ЕС, –напротив, это Брюссель должен вернуть Лондону девять миллионов фунтов стерлингов.Пунктов, по которым торгуются европейцы с британцами, много.В частности, в Брюсселе заявили: Европарламент наложит вето насоглашение, если оно не сохранит за гражданами ЕС прав на жизнь и поездки вБританию. Как пишет The Guardian,европейские парламентарии составили пятистраничную резолюцию, которую вынесутна голосование 5 апреля. Это должно исключить возможность ограничения правевропейцев, собирающихся посетить Соединенное Королевство в ближайшие два года. Хотя те же СМИсообщают, что Тереза Мэй в своей речи намерена заявить: Лондон сделает все,чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих в Великобритании. А вот люди, которые занимаются серьезным бизнесом, наблюдаютза этим словесным фехтованием со стороны и ведут свои подсчеты. Евросоюз ожидаетновая волна финансового кризиса, заявил изданию Lenta.ruглавный валютныйстратег датского Saxo Bank Джон Харди."Перемены в ЕС давно назрели. При нынешнем положениивещей кризис неизбежен", – уверен эксперт. По его мнению, если ничего неменять, могут появиться страны, которые последуют примеру Великобритании. И первыйкандидат – Италия. "Экономика этой страны просто не растет. И у них оченьбольшой долг. Италии необходимы структурные реформы", – подчеркнуланалитик.По словам Харди, самое тяжелое положение у Греции, котораяникогда не рассчитается со своими долгами. Это, в конце концов, приведет кколлапсу экономики и социальному взрыву. Серьезные проблемы также у Испании и Португалии,которые пока с ними худо-бедно справляются. Кроме итальянских проблем, серьезную угрозу существованию ЕСпредставляют процессы во Франции – как экономические, так и политические. Если французыизберут президентом страны лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, начнетсямассовый отток капитала в сторону Германии и американского доллара,предсказывают эксперты. Причем не только во Франции, но прежде всего в южныхстранах Евросоюза – тех же Италии, Испании и Португалии. Американскоерейтинговое агентство Moody's уверено: в случае выхода Франции изЕС в Европе произойдет "неизбежный шок" по принципу "чем большестрана, тем больше проблем". Так что, по мнению большинства аналитиков, фрекзит европейская валюта едва ли переживет.А что же Россия? Как повлияют на нее центробежные процессы вЕвропе? По этому поводу высказывались – сразу после британского референдума овыходе из ЕС – и глава МИДа Сергей Лавров, и пресс-секретарь президента ДмитрийПесков. Смысл их комментариев можно свести к следующему: брекзит – внутреннее делоВеликобритании. Влияние его на Россию может проявиться лишь в том, что теперь придется вести по различным вопросам отдельные переговоры с Лондоном –отношения с которым в последнее время, увы, не на высоте. Что же касается экономических последствий брекзита, то онменее всего затронет Россию – и еще Турцию. Как подсчитали аналитики агентства Standard and Poor's, две крупнейшие развивающиесяевропейские экономики наименее подвержены влиянию решения Лондона. Эти страныне входят в ЕС, не получают денег из структурных фондов блока, а также не имеютбольших диаспор в Великобритании, которые обеспечивали бы значительный потокденежных переводов.По данным S&P, наиболее подверженные воздействию брекзитастраны – Литва и Латвия. Уязвимость балтийских государств эксперты объясняют существеннымчислом мигрантов в Великобритании относительно их населения (5,4% в Литве и5,3% в Латвии), а также объемами связанных с ними денежных потоков (1,2% вЛитве и 0,8% в Латвии).

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