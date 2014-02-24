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Чем грозит России брекзит
29 марта 2017, среда, 13:16 – СОЧИ-24
Постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передаст лично в
руки главе Евросовета подписанное премьером Терезой Мэй письмо. С того момента,
как Дональд Туск примет это послание, пойдет отсчет срока, отпущенного Лондону
на урегулирование всех деталей окончательного расставания с Европейским союзом.
Соглашение отводит на "подгонку" законодательства два года.Понятно, что решения уже приняты. Но все эти "танцы с
бубнами" необходимо довести до конца: это, хоть и бесполезные, но
традиции, трепетным отношением к которым британцы заразили Европу. В
подписанном Терезой Мэй уведомлении сказано, что Соединенное Королевство
действительно выходит из блока, в который вступило в 1973 году. Премьер-министр
вскоре после полудня по лондонскому времени доложит парламенту, что письмо в
Евросовет отправлено и передано Туску. Глава ЕС, в свою очередь, в течение 48
часов разошлет его 27 странам объединения.Обе разводящиеся стороны на камеру демонстрируют оптимизм и
даже радость по поводу расставания. Ну и утрясают финансовые вопросы. Председатель
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания получит "здоровенный
счет" от Евросоюза, который ей нужно будет оплатить перед тем, как выйти
из его состава. В Вестминстере же решили, что ничего не должны ЕС, –
напротив, это Брюссель должен вернуть Лондону девять миллионов фунтов стерлингов.Пунктов, по которым торгуются европейцы с британцами, много.
В частности, в Брюсселе заявили: Европарламент наложит вето на
соглашение, если оно не сохранит за гражданами ЕС прав на жизнь и поездки в
Британию. Как пишет The Guardian,
европейские парламентарии составили пятистраничную резолюцию, которую вынесут
на голосование 5 апреля. Это должно исключить возможность ограничения прав
европейцев, собирающихся посетить Соединенное Королевство в ближайшие два года. Хотя те же СМИ
сообщают, что Тереза Мэй в своей речи намерена заявить: Лондон сделает все,
чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих в Великобритании. А вот люди, которые занимаются серьезным бизнесом, наблюдают
за этим словесным фехтованием со стороны и ведут свои подсчеты. Евросоюз ожидает
новая волна финансового кризиса, заявил изданию Lenta.ru
главный валютный
стратег датского Saxo Bank Джон Харди."Перемены в ЕС давно назрели. При нынешнем положении
вещей кризис неизбежен", – уверен эксперт. По его мнению, если ничего не
менять, могут появиться страны, которые последуют примеру Великобритании. И первый
кандидат – Италия. "Экономика этой страны просто не растет. И у них очень
большой долг. Италии необходимы структурные реформы", – подчеркнул
аналитик.По словам Харди, самое тяжелое положение у Греции, которая
никогда не рассчитается со своими долгами. Это, в конце концов, приведет к
коллапсу экономики и социальному взрыву. Серьезные проблемы также у Испании и Португалии,
которые пока с ними худо-бедно справляются. Кроме итальянских проблем, серьезную угрозу существованию ЕС
представляют процессы во Франции – как экономические, так и политические. Если французы
изберут президентом страны лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, начнется
массовый отток капитала в сторону Германии и американского доллара,
предсказывают эксперты. Причем не только во Франции, но прежде всего в южных
странах Евросоюза – тех же Италии, Испании и Португалии. Американское
рейтинговое агентство Moody's уверено: в случае выхода Франции из
ЕС в Европе произойдет "неизбежный шок" по принципу "чем больше
страна, тем больше проблем". Так что, по мнению большинства аналитиков, фрекзит европейская валюта едва ли переживет.А что же Россия? Как повлияют на нее центробежные процессы в
Европе? По этому поводу высказывались – сразу после британского референдума о
выходе из ЕС – и глава МИДа Сергей Лавров, и пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков. Смысл их комментариев можно свести к следующему: брекзит – внутреннее дело
Великобритании. Влияние его на Россию может проявиться лишь в том, что теперь придется вести по различным вопросам отдельные переговоры с Лондоном –
отношения с которым в последнее время, увы, не на высоте. Что же касается экономических последствий брекзита, то он
менее всего затронет Россию – и еще Турцию. Как подсчитали аналитики агентства Standard and Poor's, две крупнейшие развивающиеся
европейские экономики наименее подвержены влиянию решения Лондона. Эти страны
не входят в ЕС, не получают денег из структурных фондов блока, а также не имеют
больших диаспор в Великобритании, которые обеспечивали бы значительный поток
денежных переводов.По данным S&P, наиболее подверженные воздействию брекзита
страны – Литва и Латвия. Уязвимость балтийских государств эксперты объясняют существенным
числом мигрантов в Великобритании относительно их населения (5,4% в Литве и
5,3% в Латвии), а также объемами связанных с ними денежных потоков (1,2% в
Литве и 0,8% в Латвии).
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