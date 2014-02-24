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Чем грозит Украине атака на Сбербанк
14 марта 2017, вторник, 18:59 – ИА СОЧИ-24
Страсти вокруг отделений российского филиала Сбербанка на
Украине не стихают вот уже несколько дней. Радикалы в Киеве и других городах
блокируют отделения банка, заливают монтажной пеной банкоматы и не пускают
сотрудников на свои рабочие места.
Возле офиса учреждения в столице Украины радикалы разбили
палатки и жгут костры. Накануне националисты заложили
ворота во двор банка мешками с песком, вход в отделение замуровали бетонными блоками, а на витринах
большими буквами написали Rusbank и нарисовали герб Украины. Вакханалия вокруг отделений
Сбербанка на Украине началась после того, как руководство кредитного учреждения
заявило о том, что будет обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных
ДНР и ЛНР.
Сотрудники правоохранительных органов рядом с блокированными
отделениями не появляются, и никакой адекватной реакции властей на происходящее
до сих пор нет, за исключением заявления главы МВД Украины Арсена Авакова. Он потребовал
отобрать у российского кредитного учреждения лицензию и запретить его
деятельность в стране.
В российском МИДе на это ответили, что власти Украины фактически
"выстрелили себе в ногу", давая добро на противоправные действия так
называемых патриотов. Глава ведомства при этом рассчитывает, что Киев без
политизации задействует процедуры по защите Сбербанка. "Что касается высказываний господина Авакова, я бы рассчитывал, что
возглавляемое им ведомство могло бы применить свои полномочия много недель
назад более результативно в отношении тех, кто пытался блокировать любые
экономические и транспортные связи между Донбассом и остальной Украиной",
– сказал Сергей Лавров.
Эксперты не
исключают, что в ответ на действия украинских националистов последует жесткая реакция
Москвы. "Это грозит дискредитацией украинских властей и последствиями
санкционного характера со стороны России. Москва давно перестала пассивно
реагировать на подобного рода вызовы и предпринимает ряд мер для укрепления
своих позиций на Украине", – сказал в интервью Dni.Ru генеральный директор Центра
политической информации Алексей Мухин.Научный сотрудник
института экономики РАН Александр Караваев выразил надежду на то, что история с
блокировкой отделений Сбербанка на Украине скоро закончится и тогда можно будет
делать выводы о ее последствиях и влиянии на экономические отношения Москвы и
Киева. Эксперт напомнил, что в последние два года у российских банков и
инвесторов появились большие проблемы на Украине из-за введенных против них санкций.
"Инвестиционная
и торгово-экономическая деятельность России постепенно сворачивается за
исключением безальтернативных направлений. При этом проблема докапитализации
российских банков становится неким Рубиконом, который ставит вопрос о
дальнейшей стратегии нахождения российских кредитных учреждений на Украине",
– отметил Караваев и добавил, что в том случае, если российские банки и дальше захотят
вкладываться в экономику Украины, то они должны получить от властей страны гарантии
в сфере безопасности и долгосрочной экономической политики. Пока таких гарантий
нет, констатировал эксперт.
Украинский филиал Сбербанка России был основан в 2001 году. Согласно
данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов Сбербанк
занимал седьмое место среди 108 действовавших в стране банков.
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