Чем грозит Украине атака на Сбербанк

14 марта 2017, вторник, 18:59 – ИА СОЧИ-24



Чем грозит Украине атака на Сбербанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал главе МВД Украины Арсену Авакову заняться разблокированием Донбасса. Так дипломат отреагировал на заявление украинского министра, потребовавшего лишить российский Сбербанк лицензии.Страсти вокруг отделений российского филиала Сбербанка наУкраине не стихают вот уже несколько дней. Радикалы в Киеве и других городахблокируют отделения банка, заливают монтажной пеной банкоматы и не пускаютсотрудников на свои рабочие места.Возле офиса учреждения в столице Украины радикалы разбилипалатки и жгут костры. Накануне националисты заложиливорота во двор банка мешками с песком, вход в отделение замуровали бетонными блоками, а на витринахбольшими буквами написали Rusbank и нарисовали герб Украины. Вакханалия вокруг отделенийСбербанка на Украине началась после того, как руководство кредитного учреждениязаявило о том, что будет обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенныхДНР и ЛНР.Сотрудники правоохранительных органов рядом с блокированнымиотделениями не появляются, и никакой адекватной реакции властей на происходящеедо сих пор нет, за исключением заявления главы МВД Украины Арсена Авакова. Он потребовалотобрать у российского кредитного учреждения лицензию и запретить егодеятельность в стране.В российском МИДе на это ответили, что власти Украины фактически"выстрелили себе в ногу", давая добро на противоправные действия такназываемых патриотов. Глава ведомства при этом рассчитывает, что Киев безполитизации задействует процедуры по защите Сбербанка. "Что касается высказываний господина Авакова, я бы рассчитывал, чтовозглавляемое им ведомство могло бы применить свои полномочия много недельназад более результативно в отношении тех, кто пытался блокировать любыеэкономические и транспортные связи между Донбассом и остальной Украиной",– сказал Сергей Лавров.Эксперты неисключают, что в ответ на действия украинских националистов последует жесткая реакцияМосквы. "Это грозит дискредитацией украинских властей и последствиямисанкционного характера со стороны России. Москва давно перестала пассивнореагировать на подобного рода вызовы и предпринимает ряд мер для укреплениясвоих позиций на Украине", – сказал в интервью Dni.Ru генеральный директор Центраполитической информации Алексей Мухин.Научный сотрудникинститута экономики РАН Александр Караваев выразил надежду на то, что история сблокировкой отделений Сбербанка на Украине скоро закончится и тогда можно будетделать выводы о ее последствиях и влиянии на экономические отношения Москвы иКиева. Эксперт напомнил, что в последние два года у российских банков иинвесторов появились большие проблемы на Украине из-за введенных против них санкций."Инвестиционнаяи торгово-экономическая деятельность России постепенно сворачивается заисключением безальтернативных направлений. При этом проблема докапитализациироссийских банков становится неким Рубиконом, который ставит вопрос одальнейшей стратегии нахождения российских кредитных учреждений на Украине",– отметил Караваев и добавил, что в том случае, если российские банки и дальше захотятвкладываться в экономику Украины, то они должны получить от властей страны гарантиив сфере безопасности и долгосрочной экономической политики. Пока таких гарантийнет, констатировал эксперт.Украинский филиал Сбербанка России был основан в 2001 году. Согласноданным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов Сбербанкзанимал седьмое место среди 108 действовавших в стране банков.

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