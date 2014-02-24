Чем известен новый российский миллиардер

24 января 2017, вторник, 18:43 – ИА СОЧИ-24



Чем известен новый российский миллиардер

В России нашли нового долларового миллиардера. Состояние владельца рыбного холдинга "Норебо" Виталия Орлова достигло миллиарда долларов.В отличие от многих коллег-предпринимателей, 51-летний Орлов сумел воспользоваться ситуацией с антироссийскими санкциями. Благодаряим бизнесмену удалось увеличить свое состояние.Порядка 60% продажхолдинга Орлова являются результатом торговли за пределами России, передаетагентство Bloomberg Billionaire Index, опубликовавшее данные рейтингамиллиардеров. Вместе с тем в "Норебо" "наблюдается и рост внутреннегопотребления как результат ограничения импорта из-за санкций".Кроме того, на увеличениесостояния Орлова повлиял и растущий рыбный рынок, и рост ценына треску. Рыбный холдинг попал под контроль бизнесмена в 2016 году.Именно тогда одиниз его партнеров, Магнус Рот, продал свою долю, а второй,Александр Тугушев, попал в криминальную историю. Тугушев был обвиненв попытке вымогательства, совершенногоорганизованной группой в особо крупном размере в связи с конфликтом, связаннымс его долей в бизнесе. Уголовноедело против Тугушева было возбуждено в Москве 19 августа 2016 года по заявлению Орлова.Виталий Орлов и АлександрТугушев познакомились еще в начале 1990-х годов, учась в Мурманском высшеминженерном морском училище. После окончания учебы приятели вместе со шведскимморским офицером Магнусом Ротом начали совместные бизнес-проекты, создав в 1998году холдинг "Карат", сообщает "Коммерсантъ".В апреле 2003 года господинТугушев стал зампредседателя Госкомрыболовства и поэтому уже не мог официальноучаствовать в бизнесе. Он вышел из бизнеса, продав 33% своих акций ЗАО "Норебоинвест" за 20,3 тысячи рублей.Доходы компании в 2015 году составили 600 миллионовдолларов. Улов рыбы в 2016 году в России составил 4,75 миллиона тонн.Из них на холдинг "Норебо" приходится почти 11%.Объем рыбы холдинга на российском рынкедо введения ограничений составлял от 30 до 35%.Виталий Орлов родился в 1965 годув Мурманске. В 1991-м окончил Мурманское высшее инженерное морскоеучилище имени Ленинского комсомола по специальности "судовождение". Черездва года начал работать в мурманском представительстве шведской компанииScansea International, а с 1996 года — в норвежскомпредставительстве той же компании.Орлов получил норвежское гражданство,однако в 2014 году от него отказался. В 1997-м вместе с партнером МагнусомРотом основал предприятие Ocean Trawlers. К 2001 году Ocean Trawlers сталкрупнейшим продавцом трески в Норвегии.

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