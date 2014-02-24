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Чем известен новый российский миллиардер
24 января 2017, вторник, 18:43 – ИА СОЧИ-24
В отличие от многих коллег-предпринимателей, 51-летний Орлов сумел воспользоваться ситуацией с антироссийскими санкциями. Благодаря
им бизнесмену удалось увеличить свое состояние.
Порядка 60% продаж
холдинга Орлова являются результатом торговли за пределами России, передает
агентство Bloomberg Billionaire Index, опубликовавшее данные рейтинга
миллиардеров. Вместе с тем в "Норебо" "наблюдается и рост внутреннего
потребления как результат ограничения импорта из-за санкций".
Кроме того, на увеличение
состояния Орлова повлиял и растущий рыбный рынок, и рост цены
на треску. Рыбный холдинг попал под контроль бизнесмена в 2016 году.
Именно тогда один
из его партнеров, Магнус Рот, продал свою долю, а второй,
Александр Тугушев, попал в криминальную историю. Тугушев был обвинен
в попытке вымогательства, совершенного
организованной группой в особо крупном размере в связи с конфликтом, связанным
с его долей в бизнесе. Уголовное
дело против Тугушева было возбуждено в Москве 19 августа 2016 года по заявлению Орлова.
Виталий Орлов и Александр
Тугушев познакомились еще в начале 1990-х годов, учась в Мурманском высшем
инженерном морском училище. После окончания учебы приятели вместе со шведским
морским офицером Магнусом Ротом начали совместные бизнес-проекты, создав в 1998
году холдинг "Карат", сообщает "Коммерсантъ".
В апреле 2003 года господин
Тугушев стал зампредседателя Госкомрыболовства и поэтому уже не мог официально
участвовать в бизнесе. Он вышел из бизнеса, продав 33% своих акций ЗАО "Норебо
инвест" за 20,3 тысячи рублей.Доходы компании в 2015 году составили 600 миллионов
долларов. Улов рыбы в 2016 году в России составил 4,75 миллиона тонн.
Из них на холдинг "Норебо" приходится почти 11%.
Объем рыбы холдинга на российском рынке
до введения ограничений составлял от 30 до 35%.Виталий Орлов родился в 1965 году
в Мурманске. В 1991-м окончил Мурманское высшее инженерное морское
училище имени Ленинского комсомола по специальности "судовождение". Через
два года начал работать в мурманском представительстве шведской компании
Scansea International, а с 1996 года — в норвежском
представительстве той же компании.Орлов получил норвежское гражданство,
однако в 2014 году от него отказался. В 1997-м вместе с партнером Магнусом
Ротом основал предприятие Ocean Trawlers. К 2001 году Ocean Trawlers стал
крупнейшим продавцом трески в Норвегии.
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