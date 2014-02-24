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Чем может гордиться "Единая Россия"

22 января 2017, воскресенье, 14:29 – ИА СОЧИ-24

Чем может гордиться "Единая Россия"
Чем может гордиться "Единая Россия"
Партия большинства в рамках XVI съезда подвела итоги пятилетнего периода деятельности. О том, чего удалось добить за это время и какие задачи стоят перед единороссами в будущем, говорил в своем выступлении премьер, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев. Он отметил, что за это время уже удалось достичь немалых успехов, в числе которых победа на выборах депутатов Госдумы, принятие федерального бюджета, реализация партийных и общественных проектов и ряд других реализованных инициатив.
Подводя итоги пятилетнего периода деятельности "Единой
России" и говоря о планах на будущее, Дмитрий Медведев отметил, что партия
несет большую ответственность за все принимаемые в стране решения. Это, по его
словам, связано с тем, что люди, голосующие за партию на выборах, уверены, что она
защитит их интересы. Как отметил премьер, "Единая Россия" первой из партий начала
меняться.

"Мы все вместе с вами выстроили партию нового типа. Мы
оптимизировали кадровую политику, реформировали наши структуры, обновили формат
общения "Единой России" с избирателями, – подчеркнул он. – И все это для того,
чтобы отвечать тем требованиям, которые предъявляют наши люди. Надо признаться,
что, конечно, и за нами потянулись и другие партии".
Как отметил Медведев, результаты избирательных кампаний за
последние несколько лет доказывают, что "Единая Россия" смогла сохранить свое
лидерство, что лишний раз доказала бесспорная победа партии на выборах в
Госдуму в 2016 году. "Мы с вами прекрасно понимаем, что этот выбор сделали не
чиновники, не политики – люди, граждане нашей страны, которые, по сути,
доверили нам страну, потому что они знают, что "Единая Россия" защитит их, -
сказал председатель "ЕР". – Наша партия – это не просто партия конституционного
большинства, а без преувеличения, это правящая партия, главный политический
ресурс президента нашей страны.

О том, что "Единую Россию" отличает высокий профессионализм
и высокая ответственность, сказал в своем послании делегатам съезда президент
Владимир Путин. "Способность партии отвечать на запросы общества обусловило ее
способность побеждать. Люди высказали партии доверие, – говорится в
приветственном слове главы государства. – Все это позволило "Единой России"
победить в напряженной борьбе и стать лидером предвыборной кампании 2016 года".
По словам Дмитрия Медведева, за пять лет в партию поступило
более трех миллионов обращений. И "ЕР" будет работать со всеми, кто к ней
обращается, постарается помочь каждому вне зависимости от того, за кого человек
голосовал, подчеркнул он, добавив, что ни одна из таких просьб не остается без ответа.
"Единая Россия" – это партия дела"
Подтверждением доверия граждан партии служат результаты
выборов различного уровня. Председатель "ЕР" сообщил, что в большинстве столиц
регионов партийцы одержали победу в кампаниях по выборам мэров, а на выборах
органов местного самоуправления получили более 70% голосов. Медведев напомнил,
что кампания по выборам в Госдуму в 2016 году проходила в гораздо более жестких
условиях, чем предыдущие. "Побеждать всегда непросто, что бы там ни говорили
наши оппоненты – всегда непросто, – сказал он. – Но "Единая Россия" доказала,
что готова к открытой и честной конкуренции в избирательном процессе".
Как ранее писали Dni.Ru, в
первый день съезда "Единой России" состоялось обсуждение наиболее актуальных
вопросов развития страны. Оно проходило на семи дискуссионных площадках. В
частности, поднимались вопросы качества работы власти и народного контроля,
поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств,
развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды,
доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:29
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сегодня, 16:59
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На северо-востоке МКАД совершил аварийную посадку вертолет. Инцидент произошел на 98-м километре внешней стороны кольцевой дороги..»

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