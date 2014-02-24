Чем может гордиться "Единая Россия"

22 января 2017, воскресенье, 14:29 – ИА СОЧИ-24



Чем может гордиться "Единая Россия"

Партия большинства в рамках XVI съезда подвела итоги пятилетнего периода деятельности. О том, чего удалось добить за это время и какие задачи стоят перед единороссами в будущем, говорил в своем выступлении премьер, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев. Он отметил, что за это время уже удалось достичь немалых успехов, в числе которых победа на выборах депутатов Госдумы, принятие федерального бюджета, реализация партийных и общественных проектов и ряд других реализованных инициатив.Подводя итоги пятилетнего периода деятельности "ЕдинойРоссии" и говоря о планах на будущее, Дмитрий Медведев отметил, что партиянесет большую ответственность за все принимаемые в стране решения. Это, по егословам, связано с тем, что люди, голосующие за партию на выборах, уверены, что оназащитит их интересы. Как отметил премьер, "Единая Россия" первой из партий началаменяться."Мы все вместе с вами выстроили партию нового типа. Мыоптимизировали кадровую политику, реформировали наши структуры, обновили форматобщения "Единой России" с избирателями, – подчеркнул он. – И все это для того,чтобы отвечать тем требованиям, которые предъявляют наши люди. Надо признаться,что, конечно, и за нами потянулись и другие партии".Как отметил Медведев, результаты избирательных кампаний запоследние несколько лет доказывают, что "Единая Россия" смогла сохранить своелидерство, что лишний раз доказала бесспорная победа партии на выборах вГосдуму в 2016 году. "Мы с вами прекрасно понимаем, что этот выбор сделали нечиновники, не политики – люди, граждане нашей страны, которые, по сути,доверили нам страну, потому что они знают, что "Единая Россия" защитит их, -сказал председатель "ЕР". – Наша партия – это не просто партия конституционногобольшинства, а без преувеличения, это правящая партия, главный политическийресурс президента нашей страны.О том, что "Единую Россию" отличает высокий профессионализми высокая ответственность, сказал в своем послании делегатам съезда президентВладимир Путин. "Способность партии отвечать на запросы общества обусловило ееспособность побеждать. Люди высказали партии доверие, – говорится вприветственном слове главы государства. – Все это позволило "Единой России"победить в напряженной борьбе и стать лидером предвыборной кампании 2016 года".По словам Дмитрия Медведева, за пять лет в партию поступилоболее трех миллионов обращений. И "ЕР" будет работать со всеми, кто к нейобращается, постарается помочь каждому вне зависимости от того, за кого человекголосовал, подчеркнул он, добавив, что ни одна из таких просьб не остается без ответа."Единая Россия" – это партия дела"Подтверждением доверия граждан партии служат результатывыборов различного уровня. Председатель "ЕР" сообщил, что в большинстве столицрегионов партийцы одержали победу в кампаниях по выборам мэров, а на выборахорганов местного самоуправления получили более 70% голосов. Медведев напомнил,что кампания по выборам в Госдуму в 2016 году проходила в гораздо более жесткихусловиях, чем предыдущие. "Побеждать всегда непросто, что бы там ни говорилинаши оппоненты – всегда непросто, – сказал он. – Но "Единая Россия" доказала,что готова к открытой и честной конкуренции в избирательном процессе".Как ранее писали Dni.Ru, впервый день съезда "Единой России" состоялось обсуждение наиболее актуальныхвопросов развития страны. Оно проходило на семи дискуссионных площадках. Вчастности, поднимались вопросы качества работы власти и народного контроля,поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств,развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды,доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.

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