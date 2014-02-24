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Чем убивали советские "фантомасы"
18 марта 2017, суббота, 18:28 – ИА СОЧИ-24
Скромный юноша Вячеслав Толстопятов не знал, куда применить
свой талант. Он мог с потрясающей точностью скопировать любую иллюстрацию из
книги – и проводил за этим занятием часы, проявляя незаурядную усидчивость. Как-то
раз во время очередного художественного сеанса (Славик как раз воспроизводил
причудливые завитки, изображенные на сторублевой купюре), его и посетила мысль:
а почему бы не попытаться на этом заработать?Вячеслав стал расплачиваться купюрами собственного
производства с таксистами. Складывал "денежку" вчетверо (до реформы
1961 года банкноты были большого размера) – и получал с сотки сдачу настоящими
деньгами. Иногда такую же операцию проворачивал в винном магазине. Только
купленную бутылку художник выбрасывал в ближайшие кусты – он принципиально не
пил, ни капли.Так продолжалось до тех пор, пока один из таксистов не
развернул зачем-то протянутую ему сторублевку. Толстопятов к тому времени
настолько уверовал в свою безнаказанность, что стал разрисовывать бумагу только
с одной стороны. За что и поплатился: таксист доставил творческую личность в
ближайшее отделение милиции."Вячеслав признался во всем сразу. На следственном
эксперименте, используя цветные карандаши, акварельные краски, клей БФ-2,
циркуль, линейку и лезвие, Вячеслав за четыре часа нарисовал абсолютно точную
копию 100-рублевой купюры. Мы все ахнули", – рассказывал позже следователь
по первому делу Тостопятова Грановский. "Даже в милиции, даже находясь под следствием, Вячеслав
завоевал всеобщую симпатию своей вежливостью, скромностью, начитанностью.
Беседовать с ним было одно удовольствие. Я ходатайствовал в суде о смягчении
наказания – учитывая юный возраст, полное раскаяние, содействие, оказанное
следствию", – отмечал юрист. Однако юное дарование надежд следователя не оправдало. За
четыре года в колонии Вячеслав распланировал свою жизнь, поставив цель:
награбить миллион – и завязать с криминалом. Выйдя на свободу зимой 1964 года,
он поделился грандиозными планами со старшим братом Владимиром, который его
полностью поддержал.22 октября 1968 года в магазин "Гастроном" в
Первомайском районе Ростова-на-Дону ворвались трое мужчин. У двоих на голове
были черные капроновые чулки черного цвета. У тертьего чулок был зеленого
цвета. Один из "советских гангстеров" встал в дверях с самодельным
автоматом в руках. Другой, вооруженный пистолетом, бросился к кассам. Забрав
небольшую выручку, бандиты выбежали из магазина. Преступников пытался остановить ветеран Великой
Отечественной Гурий Чумаков. Человек в зеленом чулке расстрелял его в упор из
автомата. Налет на гастроном стал первым
серьезным делом для группы, вошедшей в историю российской преступности как "банда
фантомасов", или "банда братьев Толстопятовых".Уникальность "дела фантомасов" в том, что вооружена
банда была самодельными автоматами и пистолетами. На разработку чертежей оружия
под малокалиберный спортивный патрон (5,6 мм) и на его изготовление у
Толстопятовых ушло около четырех лет. Боеприпасы добыл Вячеслав, на некоторое
время устроившийся заведующим тиром ДОСААФ. Заготовки делались в подпольной
мастерской. Сложные детали, требующие высоких допусков, Толстопятовы заказывали
знакомым фрезеровщикам и токарям завода "Легмаш" – под видом
запчастей к бытовой технике. Всего к осени 1968 года было изготовлено четыре
семизарядных револьвера, три складных пистолета-пулемета, несколько ручных
гранат и импровизированных бронежилетов. А в 1972 году арсенал банды пополнился
самым известным "ноу-хау" братьев – гладкоствольным автоматом под
9-миллиметровые стальные шарики, которому они присвоили наименование
"саксофон".Как заключили позже специалисты ВНИИ судебных экспертиз,
"ни один из известных образцов ручного огнестрельного оружия не явился
моделью, по которой изготавливались пистолеты-пулеметы… Это оружие при
выстрелах с малых дистанций обладает избыточной убойной силой… Кинетическая
энергия созданного Вячеславом Толстопятовым гладкоствольного автомата превышает
кинетическую энергию пули обычного оружия в 4,5 раза". Эксперты отметили
также, что это оружие не имело прицельных приспособлений – что делало его бесполезным
для чего угодно, кроме одного – выстрела в упор.Ближайшими подельниками братьев Толстопятовых стали Сергей
Самосюк и Владимир Горшков. Самосюка Вячеслав знал еще по "зоне". Освободившись
чуть позже Толстопятова, Сергей сразу же изъявил желание присоединиться к банде.
Вячеслав случайно встретил Самосюка у винной бочки. Пьяный "кореш" тогда
произнес пророческую фразу: "Лучше умереть на мешке с деньгами, чем у
винной бочки". Владимир Горшков был другом детства и соседом братьев
Толстопятовых. Он – также, впрочем, как и Сергей - не отличался ни большими способностями, ни
смелостью. Горшков предоставил часть своего дома для организации там подпольной
мастерской, в которой Владимир и Вячеслав конструировали самодельное оружие.После нападения на гастроном по Ростову-на-Дону поползли
слухи о "банде фантомасов". Осенью и зимой 1968 года банда совершила
еще два удавшихся налета – на магазин № 21 Горпромторга и кассира
автомобильного хозяйства. В августе 1971 года "фантомасы" напали на
кассира УНР-112 и сопровождавших ее безоружных инженера и водителя. Хватило
одного выстрела в воздух – и у них в руках оказалась сумка с 17 000 рублей (средняя
зарплата в то время не превышала 200 рублей в месяц). Такая же сумма – 17 000 рублей – досталась бандитам в
результате налета на инкассаторов возле сберкассы №0299 16 декабря 1971 года. В
перестрелке был дважды ранен Горшков, которого Вячеслав Толстопятов уже прозвал
"пулеуловителем". Толстопятов-старший наблюдал за налетом издалека -
для последующего разбора и корректировки дальнейших планов.Последним делом "фантомасов" стало нападение на
кассира проектного института "Южгипроводхоз" 7 июня 1973 года.
Исполнителями были Самосюк и Горшков, Толстопятов-младший должен был прикрывать
отход подельников у здания института и обеспечить захват автомобиля для ухода.
Невдалеке от здания за происходящим по обыкновению наблюдал старший брат –
Владимир.Исполнители со своей задачей справились. Однако безоружные
сотрудники института неожиданно стали преследовать налетчиков. Самасюк для
отстрастки решил выстрелить в них, однако револьвер дал осечку. На улице к
преследователям присоединился проходивший мимо 27-летний грузчик соседнего
"Гастронома" Владимир Мартовицкий, схвативший Горшкова. Бандиты
расстреляли бывшего морпеха в упор.Неподалеку оказался младший сержант милиции Алексей Русов. Самосюк
выстрелил в милиционера, но револьвер дал осечку. А младший сержант открыл
огонь на поражение по убегающей троице. Его выстрелами были ранены Самосюк и Горшков.
Однако Толстопятов захватил стоявший у тротуара "Москвич", помог
залезть в автомобиль подельникам и на большой скорости отъехал от проектного
института.На беду бандитов, мимо проезжал "газик" областного
управления пожарной охраны. Сержант Геннадий Дорошенко и капитан Виктор Салютин
подобрали Русова и начали преследование. Толстопятова и Горшкова задержали,
когда они бросили машину и попытались уйти. В "москвиче" нашли мертвого
Самосюка. Его мечта сбылась: он лежал на мешке, в котором было 120 с лишним
тысяч рублей. Здесь же обнаружили два револьвера, автомат и три самодельные
гранаты. Суд на "бандой фантомасов" начался в апреле 1974
года. На скамье подсудимых оказалось 11 человек: кроме братьев Толстопятовых и
Владимира Горшкова, были и второстепенные персонажи, помогавшие бандитам. Вердикт суда зачитали 1 июля. Владимир и
Вячеслав Толстопятовы, а также Владимир Горшков были приговорены к высшей мере
наказания – расстрелу. Пособники получили от 5 до 12 лет лишения свободы.Обвинение требовало дать пять лет колонии общего режима и
врачу Константину Дудникову. Медик неоднократно за немалые деньги оказывал
помощь раненому Горшкову. Однако суд
переквалифицировал обвинение врачу с укрывательства преступника на
недоносительство о преступлении.Не забыли в Ростове-на-Дону и участников героического
задержания "фантомасов". Именем погибшего морпеха-грузчика Владимира
Мартовицкого названа улица в Ворошиловском районе города. Еще одна улица и
переулок носят имена милиционера Алексея Русова и пожарного Виктора Салютина.
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