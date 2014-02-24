Чем убивали советские "фантомасы"

18 марта 2017, суббота, 18:28 – ИА СОЧИ-24



Чем убивали советские "фантомасы"

Уличные перестрелки и ограбления банков советские граждане в конце 1960-х годов могли видеть только в кино. К примеру, во французском фильме "Фантомас", который как раз вышел на экраны кинотеатров в СССР. Так что дело банды братьев Тостопятовых стало для большинства из них шоком. "Советские гангстеры" грабили магазины и кассиров среди бела дня – при этом, не стесняясь, палили из автоматов.Скромный юноша Вячеслав Толстопятов не знал, куда применитьсвой талант. Он мог с потрясающей точностью скопировать любую иллюстрацию изкниги – и проводил за этим занятием часы, проявляя незаурядную усидчивость. Как-тораз во время очередного художественного сеанса (Славик как раз воспроизводилпричудливые завитки, изображенные на сторублевой купюре), его и посетила мысль:а почему бы не попытаться на этом заработать?Вячеслав стал расплачиваться купюрами собственногопроизводства с таксистами. Складывал "денежку" вчетверо (до реформы1961 года банкноты были большого размера) – и получал с сотки сдачу настоящимиденьгами. Иногда такую же операцию проворачивал в винном магазине. Толькокупленную бутылку художник выбрасывал в ближайшие кусты – он принципиально непил, ни капли.Так продолжалось до тех пор, пока один из таксистов неразвернул зачем-то протянутую ему сторублевку. Толстопятов к тому временинастолько уверовал в свою безнаказанность, что стал разрисовывать бумагу толькос одной стороны. За что и поплатился: таксист доставил творческую личность вближайшее отделение милиции."Вячеслав признался во всем сразу. На следственномэксперименте, используя цветные карандаши, акварельные краски, клей БФ-2,циркуль, линейку и лезвие, Вячеслав за четыре часа нарисовал абсолютно точнуюкопию 100-рублевой купюры. Мы все ахнули", – рассказывал позже следовательпо первому делу Тостопятова Грановский. "Даже в милиции, даже находясь под следствием, Вячеславзавоевал всеобщую симпатию своей вежливостью, скромностью, начитанностью.Беседовать с ним было одно удовольствие. Я ходатайствовал в суде о смягчениинаказания – учитывая юный возраст, полное раскаяние, содействие, оказанноеследствию", – отмечал юрист. Однако юное дарование надежд следователя не оправдало. Зачетыре года в колонии Вячеслав распланировал свою жизнь, поставив цель:награбить миллион – и завязать с криминалом. Выйдя на свободу зимой 1964 года,он поделился грандиозными планами со старшим братом Владимиром, который егополностью поддержал.22 октября 1968 года в магазин "Гастроном" вПервомайском районе Ростова-на-Дону ворвались трое мужчин. У двоих на головебыли черные капроновые чулки черного цвета. У тертьего чулок был зеленогоцвета. Один из "советских гангстеров" встал в дверях с самодельнымавтоматом в руках. Другой, вооруженный пистолетом, бросился к кассам. Забравнебольшую выручку, бандиты выбежали из магазина. Преступников пытался остановить ветеран ВеликойОтечественной Гурий Чумаков. Человек в зеленом чулке расстрелял его в упор изавтомата. Налет на гастроном стал первымсерьезным делом для группы, вошедшей в историю российской преступности как "бандафантомасов", или "банда братьев Толстопятовых".Уникальность "дела фантомасов" в том, что вооруженабанда была самодельными автоматами и пистолетами. На разработку чертежей оружияпод малокалиберный спортивный патрон (5,6 мм) и на его изготовление уТолстопятовых ушло около четырех лет. Боеприпасы добыл Вячеслав, на некотороевремя устроившийся заведующим тиром ДОСААФ. Заготовки делались в подпольноймастерской. Сложные детали, требующие высоких допусков, Толстопятовы заказывализнакомым фрезеровщикам и токарям завода "Легмаш" – под видомзапчастей к бытовой технике. Всего к осени 1968 года было изготовлено четыресемизарядных револьвера, три складных пистолета-пулемета, несколько ручныхгранат и импровизированных бронежилетов. А в 1972 году арсенал банды пополнилсясамым известным "ноу-хау" братьев – гладкоствольным автоматом под9-миллиметровые стальные шарики, которому они присвоили наименование"саксофон".Как заключили позже специалисты ВНИИ судебных экспертиз,"ни один из известных образцов ручного огнестрельного оружия не явилсямоделью, по которой изготавливались пистолеты-пулеметы… Это оружие привыстрелах с малых дистанций обладает избыточной убойной силой… Кинетическаяэнергия созданного Вячеславом Толстопятовым гладкоствольного автомата превышаеткинетическую энергию пули обычного оружия в 4,5 раза". Эксперты отметилитакже, что это оружие не имело прицельных приспособлений – что делало его бесполезнымдля чего угодно, кроме одного – выстрела в упор.Ближайшими подельниками братьев Толстопятовых стали СергейСамосюк и Владимир Горшков. Самосюка Вячеслав знал еще по "зоне". Освободившисьчуть позже Толстопятова, Сергей сразу же изъявил желание присоединиться к банде.Вячеслав случайно встретил Самосюка у винной бочки. Пьяный "кореш" тогдапроизнес пророческую фразу: "Лучше умереть на мешке с деньгами, чем увинной бочки". Владимир Горшков был другом детства и соседом братьевТолстопятовых. Он – также, впрочем, как и Сергей - не отличался ни большими способностями, нисмелостью. Горшков предоставил часть своего дома для организации там подпольноймастерской, в которой Владимир и Вячеслав конструировали самодельное оружие.После нападения на гастроном по Ростову-на-Дону поползлислухи о "банде фантомасов". Осенью и зимой 1968 года банда совершилаеще два удавшихся налета – на магазин № 21 Горпромторга и кассираавтомобильного хозяйства. В августе 1971 года "фантомасы" напали накассира УНР-112 и сопровождавших ее безоружных инженера и водителя. Хватилоодного выстрела в воздух – и у них в руках оказалась сумка с 17 000 рублей (средняязарплата в то время не превышала 200 рублей в месяц). Такая же сумма – 17 000 рублей – досталась бандитам врезультате налета на инкассаторов возле сберкассы №0299 16 декабря 1971 года. Вперестрелке был дважды ранен Горшков, которого Вячеслав Толстопятов уже прозвал"пулеуловителем". Толстопятов-старший наблюдал за налетом издалека -для последующего разбора и корректировки дальнейших планов.Последним делом "фантомасов" стало нападение накассира проектного института "Южгипроводхоз" 7 июня 1973 года.Исполнителями были Самосюк и Горшков, Толстопятов-младший должен был прикрыватьотход подельников у здания института и обеспечить захват автомобиля для ухода.Невдалеке от здания за происходящим по обыкновению наблюдал старший брат –Владимир.Исполнители со своей задачей справились. Однако безоружныесотрудники института неожиданно стали преследовать налетчиков. Самасюк дляотстрастки решил выстрелить в них, однако револьвер дал осечку. На улице кпреследователям присоединился проходивший мимо 27-летний грузчик соседнего"Гастронома" Владимир Мартовицкий, схвативший Горшкова. Бандитырасстреляли бывшего морпеха в упор.Неподалеку оказался младший сержант милиции Алексей Русов. Самосюквыстрелил в милиционера, но револьвер дал осечку. А младший сержант открылогонь на поражение по убегающей троице. Его выстрелами были ранены Самосюк и Горшков.Однако Толстопятов захватил стоявший у тротуара "Москвич", помогзалезть в автомобиль подельникам и на большой скорости отъехал от проектногоинститута.На беду бандитов, мимо проезжал "газик" областногоуправления пожарной охраны. Сержант Геннадий Дорошенко и капитан Виктор Салютинподобрали Русова и начали преследование. Толстопятова и Горшкова задержали,когда они бросили машину и попытались уйти. В "москвиче" нашли мертвогоСамосюка. Его мечта сбылась: он лежал на мешке, в котором было 120 с лишнимтысяч рублей. Здесь же обнаружили два револьвера, автомат и три самодельныегранаты. Суд на "бандой фантомасов" начался в апреле 1974года. На скамье подсудимых оказалось 11 человек: кроме братьев Толстопятовых иВладимира Горшкова, были и второстепенные персонажи, помогавшие бандитам. Вердикт суда зачитали 1 июля. Владимир иВячеслав Толстопятовы, а также Владимир Горшков были приговорены к высшей меренаказания – расстрелу. Пособники получили от 5 до 12 лет лишения свободы.Обвинение требовало дать пять лет колонии общего режима иврачу Константину Дудникову. Медик неоднократно за немалые деньги оказывалпомощь раненому Горшкову. Однако судпереквалифицировал обвинение врачу с укрывательства преступника нанедоносительство о преступлении.Не забыли в Ростове-на-Дону и участников героическогозадержания "фантомасов". Именем погибшего морпеха-грузчика ВладимираМартовицкого названа улица в Ворошиловском районе города. Еще одна улица ипереулок носят имена милиционера Алексея Русова и пожарного Виктора Салютина.

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