Чем займется Трамп в первый рабочий день

Американский журнал Time рассказал о планах Дональда Трампа на его первый рабочий день в качестве нового главы Белого дома. Как отмечает издание, 45-го президента США ожидает активный день с насыщенной повесткой. Прежде всего, в планах Трампа значится встреча с представителями Республиканской и Демократической партий. Как сообщается, новый президент США будет обсуждать с ними "текущую повестку дня", а также реализацию своих предвыборных инициатив, в том числе реформы социально-экономической отрасли. Как сообщает Time, первая рабочая неделя будет посвящена исключительно выработки дальнейшего плана действий по реализации предвыборных обещаний Трампа, данного им американцам во время предвыборной гонки. Сегодня же у нового главы Белого дома запланирована встреча с рядом представителей крупного бизнеса, обсуждение вопросов трудового законодательства с профсоюзными лидерами и главами рабочих организаций, а также прием членов законодательного собрания Соединенных Штатов, среди которых спикер палаты представителей Пол Райан. Напомним, инаугурация нового главы американского государства состоялась в пятницу, 20 января. При этом первые действия Трампа последовали уже в течение нескольких часов после окончания официальных торжеств. Так, новый президент США подписал первые указы по сворачиванию медицинской реформы Барака Обамы – Obamacare. Также с официального сайта Белого дома была убрана страничка, посвященная ЛГБТ-сообществу. Кроме того, подтвердились намерения Трампа инициировать в ближайшее время строительство стены на границе с Мексикой, которая является частью комплекса мер по решению проблемы нелегальных мигрантов.
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В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»