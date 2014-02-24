Чем занимается дочь Сергея Лаврова

22 февраля 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24



Чем занимается дочь Сергея Лаврова

Современное искусство, альфа-мужчины, дети и спорт – главные ценности в жизни Екатерины Винокуровой. Дочь главы МИД России Сергея Лаврова призналась, что ей в жизни мало кто помогал.Екатерина Винокурова – единственный ребенок главногодипломата России. О ней ходило много слухов: к примеру, говорили, что дочьглавы российского МИДа плохо знает русский язык и живет в США.Дыма без огня, как известно, не бывает: Екатеринадействительно прожила в Америке 17 лет, пока отец служил полпредом России приООН. Изучала политологию в Колумбийском университете, год училась в Лондонскойшколе экономики. Однако уже десять лет как живет в Москве.Российская карьера Винокуровой развивается в сфереарт-бизнеса. Начинала Екатерина вмосковском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison. Дальшебыли шесть лет работы в российском представительстве аукционного домаChristie's – дочь дипломата дослужилась до позиции директора. Затем дошлаочередь и до собственного бизнеса: Екатерина – совладелец компании Smart Art,занимающейся продвижением современных российских художников. Конечно же, всех интересует, как помогала в жизниВинокуровой известность ее родителя. "Я никогда не скрывала, кто мой отец.Но я практически никогда об этом не говорю. И всем, кто меня знает, известно,что мне по жизни мало кто помогал. Безусловно, главной помощью было тообразование, которое мне дали", – цитирует дочь министра глянцевое изданиеMarie Claire.Екатерина призналась, что самый важный урок, данный ей отцом– уверенность в себе. "Я – единственный ребенок, и мне всегда говорили: тыдолжна рассчитывать на свои силы, ты должна достигать", – сказалаВинокурова.Дочь главы МИДа сделала еще одно признание: ей нравятсясильные мужчины. "Я люблю альфа-мужчин, с сильным характером. Иногда,конечно, чуть-чуть от этого страдаю, потому что ухожу на второй план, а егорешение (мужа Александра) – закон. Но я готова с этим мириться, потому что он унас в семье лидер. Мой папа у нас тоже всегда был главный", – говоритЕкатерина.Дочь Лаврова рассказала, что после рождения детей, которымсейчас 3 и 6 лет, она забросила светскую жизнь. На первом месте у нее семья идети. Важен для Екатерины и спорт, которому она уделяет пять-шесть дней внеделю.

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