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Чем занимается дочь Сергея Лаврова

22 февраля 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24

Чем занимается дочь Сергея Лаврова
Чем занимается дочь Сергея Лаврова
Современное искусство, альфа-мужчины, дети и спорт – главные ценности в жизни Екатерины Винокуровой. Дочь главы МИД России Сергея Лаврова призналась, что ей в жизни мало кто помогал.
Екатерина Винокурова – единственный ребенок главного
дипломата России. О ней ходило много слухов: к примеру, говорили, что дочь
главы российского МИДа плохо знает русский язык и живет в США.Дыма без огня, как известно, не бывает: Екатерина
действительно прожила в Америке 17 лет, пока отец служил полпредом России при
ООН. Изучала политологию в Колумбийском университете, год училась в Лондонской
школе экономики. Однако уже десять лет как живет в Москве.Российская карьера Винокуровой развивается в сфере
арт-бизнеса. Начинала Екатерина в
московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison. Дальше
были шесть лет работы в российском представительстве аукционного дома
Christie's – дочь дипломата дослужилась до позиции директора. Затем дошла
очередь и до собственного бизнеса: Екатерина – совладелец компании Smart Art,
занимающейся продвижением современных российских художников. Конечно же, всех интересует, как помогала в жизни
Винокуровой известность ее родителя. "Я никогда не скрывала, кто мой отец.
Но я практически никогда об этом не говорю. И всем, кто меня знает, известно,
что мне по жизни мало кто помогал. Безусловно, главной помощью было то
образование, которое мне дали", – цитирует дочь министра глянцевое издание
Marie Claire.Екатерина призналась, что самый важный урок, данный ей отцом
– уверенность в себе. "Я – единственный ребенок, и мне всегда говорили: ты
должна рассчитывать на свои силы, ты должна достигать", – сказала
Винокурова.Дочь главы МИДа сделала еще одно признание: ей нравятся
сильные мужчины. "Я люблю альфа-мужчин, с сильным характером. Иногда,
конечно, чуть-чуть от этого страдаю, потому что ухожу на второй план, а его
решение (мужа Александра) – закон. Но я готова с этим мириться, потому что он у
нас в семье лидер. Мой папа у нас тоже всегда был главный", – говорит
Екатерина.Дочь Лаврова рассказала, что после рождения детей, которым
сейчас 3 и 6 лет, она забросила светскую жизнь. На первом месте у нее семья и
дети. Важен для Екатерины и спорт, которому она уделяет пять-шесть дней в
неделю.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:15
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сегодня, 19:46
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сегодня, 19:31
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сегодня, 19:16
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сегодня, 18:46
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"

В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев"...»
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