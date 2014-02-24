Чем заняться в кризис

5 января 2017, четверг, 13:13 – ИА СОЧИ-24



Чем заняться в кризис

Кризис в стране – это не ваш личный кризис, главное, знать – как заработать. Dni.ru собрали несколько самых актуальных в экономически нестабильное время способов заработка.Для кого-то тяжелые времена – оправдание. Для кого-то – руководство к действию, вызов, чтобы проверить свои силы и подняться на ступень выше. Но прежде всего, помните: очень важен психологический настрой. Не поддавайтесь социальной панике. Казалось бы, все просто: нужно дать людям то, в чемони нуждаются. Важно реализовать это на практике. Еще одно условие: предоставлять свой товар или услугу за приемлемую цену. ЕдаКак говорится, кризис – кризисом, а кушать хочетсявсегда. Какой бы ни была стоимость еды, ее будут покупать при любых условиях. Предоставитьлюдям продукты питания можно несколькими способами.Если вы живете в частном доме, можно выращиватьнекоторые овощи. Например, лук, морковь, зелень, которая в любой сезонпользуется спросом. Можно выживать продажей булочек, пирожков и пирожных. Ещеодин вариант – домашняя консервация.Есть и более прогрессивный вариант, но требующийиных вложений. Можно договориться с поставщиками, арендовать ларек и продаватьв нем. Подводный камень – отношение санитарных служб к торговцам. Придетсясоблюдать строгие нормы.Образовательныекурсы на домуНо не хлебом единым жив человек. Помимо физического,люди стремятся утолить и душевный голод.Вы в совершенстве знаете какой-то язык? Умеетеиграть на гитаре или фортепиано? Прекрасно исполняете сальсу? Владеетеметодикой обучения детей с дефектами речи чтению? Мастерски плетете макраме илиделаете декупаж? Прекрасно! Настало время превратить свое хобби в заработок.Осталось только разместить объявления о своихуслугах в газетах и интернете и ждать клиентов.ОдеждаДаже в кризис люди хотят выглядеть хорошо. Поэтомуодежда всегда будет пользоваться спросом. Есть несколько способов. Можнозаниматься ее ремонтом и пошивом самостоятельно, а можно поставлять одежду.Чтобы открыть (арендовать) шоу-рум, не требуется огромных вложений.Есть другой вариант – создать сайт и через негопринимать заказы. Интернет-магазины продемонстрировали свою актуальность иживучесть. А вот самостоятельный пошив одежды – дело трудоемкое и затратное, онуходит с рынка. Однако можно одежду еще и ремонтировать, это не столь хлопотно.БлоггерствоЭто перспективный и долгосрочный вид заработка. Нопонадобится время на раскрутку блога, так что сразу больших доходов неожидайте. Главное – четкость тематики и выбор определенной аудитории. Вы должныпонимать, кому именно нужен ваш уникальный опыт.Блоггеры зарабатывают на продаже ссылок и рекламе.Например, если вы занимаетесь рисованием, можно провести мастер-класс сиспользованием красок определенной фирмы, о которой вы упомянете в своемролике. Вот вам и ненавязчивая реклама, и практическая польза.ДропшиппингДропшиппинг или прямая поставка товара. Вы находитепоставщика какого-нибудь интересного товара, лучше всего, производителя,создаете сайт, наполняете его соответствующими лотами, и осуществляете доставкутовара клиенту после первой предоплаты.При этом цена за покупку состоит из цены поставщикаи вашей накрутки, которая и будет вашей прибылью. Огромных денег в этой нише незаработать, но зато это бизнес без вложений, вы ничего не потеряете.Помощьв СетиПрофессия виртуального помощника своим появлениемобязана именно кризису. Небольшим компаниям невыгодно содержать большой штатсотрудников и нанимать офис. Поэтому много задач остается на выполнениесотрудникам вне офиса – виртуального помощника (фрилансера).Спектр задач весьма широк – от прозвона клиентов побазе данных до оформления рассылки для электронной почты. Поэтому владениенавыками работы в Сети просто необходимо. Хорошая идея – стать копирайтером,создавая уникальные, профессиональные тексты для компаний. Они могут носить какрекламный, так и информационный характер.Внимание,акция!Сайты, которые информируют пользователей о различныхскидках, акциях и распродажах, особенно актуальны в кризис. Кстати, многиепривыкли экономить таким образом не только в кризис.Создание сайта о распродажах принесет много пользыне только аудитории, торговым компаниям, но и вам. Вы будете зарабатывать нарекламе. Чем больше магазинов охватите, тем больше заработаете.Иллюзорные способы заработкаПопулярные money-making программы, существующие не на законодательной базе, а на договоре нескольких человек, ловят на свою удочку испуганных кризисом простаков. Свое мошенничество скрывают за лозунгами с сильной эмоциональной окраской, которые притягивают желающих спастись в кризис. "Как заработать 5000$ во время кризиса!!! Бесплатный вебинар!!! Жми!!!". Не введитесь на такие интернет-баннеры.Очень много в кризис финансовых пирамид, учредители которых утверждают, что знают, как разбогатеть в кризисных условиях. Многие верят обману и теряют деньги. Если вы считаете, что можно заработать хорошие деньги на сетевом маркетинге, избавьтесь от этой идеи. Те, кто в этом бизнесе много лет, те и будут продолжать зарабатывать. А вот начинать работать в сетевом маркетинге в кризис и ждать хорошего дохода не стоит.

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