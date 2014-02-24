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Чем заняться в кризис
5 января 2017, четверг, 13:13 – ИА СОЧИ-24
Для кого-то тяжелые времена – оправдание. Для кого-то – руководство к действию, вызов, чтобы проверить свои силы и подняться на ступень выше. Но прежде всего, помните: очень важен психологический настрой. Не поддавайтесь социальной панике. Казалось бы, все просто: нужно дать людям то, в чем
они нуждаются. Важно реализовать это на практике. Еще одно условие: предоставлять свой товар или услугу за приемлемую цену. Еда
Как говорится, кризис – кризисом, а кушать хочется
всегда. Какой бы ни была стоимость еды, ее будут покупать при любых условиях. Предоставить
людям продукты питания можно несколькими способами.
Если вы живете в частном доме, можно выращивать
некоторые овощи. Например, лук, морковь, зелень, которая в любой сезон
пользуется спросом. Можно выживать продажей булочек, пирожков и пирожных. Еще
один вариант – домашняя консервация.
Есть и более прогрессивный вариант, но требующий
иных вложений. Можно договориться с поставщиками, арендовать ларек и продавать
в нем. Подводный камень – отношение санитарных служб к торговцам. Придется
соблюдать строгие нормы.
Образовательные
курсы на дому
Но не хлебом единым жив человек. Помимо физического,
люди стремятся утолить и душевный голод.
Вы в совершенстве знаете какой-то язык? Умеете
играть на гитаре или фортепиано? Прекрасно исполняете сальсу? Владеете
методикой обучения детей с дефектами речи чтению? Мастерски плетете макраме или
делаете декупаж? Прекрасно! Настало время превратить свое хобби в заработок.
Осталось только разместить объявления о своих
услугах в газетах и интернете и ждать клиентов.
Одежда
Даже в кризис люди хотят выглядеть хорошо. Поэтому
одежда всегда будет пользоваться спросом. Есть несколько способов. Можно
заниматься ее ремонтом и пошивом самостоятельно, а можно поставлять одежду.
Чтобы открыть (арендовать) шоу-рум, не требуется огромных вложений.
Есть другой вариант – создать сайт и через него
принимать заказы. Интернет-магазины продемонстрировали свою актуальность и
живучесть. А вот самостоятельный пошив одежды – дело трудоемкое и затратное, он
уходит с рынка. Однако можно одежду еще и ремонтировать, это не столь хлопотно.
Блоггерство
Это перспективный и долгосрочный вид заработка. Но
понадобится время на раскрутку блога, так что сразу больших доходов не
ожидайте. Главное – четкость тематики и выбор определенной аудитории. Вы должны
понимать, кому именно нужен ваш уникальный опыт.
Блоггеры зарабатывают на продаже ссылок и рекламе.
Например, если вы занимаетесь рисованием, можно провести мастер-класс с
использованием красок определенной фирмы, о которой вы упомянете в своем
ролике. Вот вам и ненавязчивая реклама, и практическая польза.
Дропшиппинг
Дропшиппинг или прямая поставка товара. Вы находите
поставщика какого-нибудь интересного товара, лучше всего, производителя,
создаете сайт, наполняете его соответствующими лотами, и осуществляете доставку
товара клиенту после первой предоплаты.
При этом цена за покупку состоит из цены поставщика
и вашей накрутки, которая и будет вашей прибылью. Огромных денег в этой нише не
заработать, но зато это бизнес без вложений, вы ничего не потеряете.
Помощь
в Сети
Профессия виртуального помощника своим появлением
обязана именно кризису. Небольшим компаниям невыгодно содержать большой штат
сотрудников и нанимать офис. Поэтому много задач остается на выполнение
сотрудникам вне офиса – виртуального помощника (фрилансера).
Спектр задач весьма широк – от прозвона клиентов по
базе данных до оформления рассылки для электронной почты. Поэтому владение
навыками работы в Сети просто необходимо. Хорошая идея – стать копирайтером,
создавая уникальные, профессиональные тексты для компаний. Они могут носить как
рекламный, так и информационный характер.
Внимание,
акция!
Сайты, которые информируют пользователей о различных
скидках, акциях и распродажах, особенно актуальны в кризис. Кстати, многие
привыкли экономить таким образом не только в кризис.
Создание сайта о распродажах принесет много пользы
не только аудитории, торговым компаниям, но и вам. Вы будете зарабатывать на
рекламе. Чем больше магазинов охватите, тем больше заработаете.
Иллюзорные способы заработкаПопулярные money-making программы, существующие не на законодательной базе, а на договоре нескольких человек, ловят на свою удочку испуганных кризисом простаков. Свое мошенничество скрывают за лозунгами с сильной эмоциональной окраской, которые притягивают желающих спастись в кризис. "Как заработать 5000$ во время кризиса!!! Бесплатный вебинар!!! Жми!!!". Не введитесь на такие интернет-баннеры.Очень много в кризис финансовых пирамид, учредители которых утверждают, что знают, как разбогатеть в кризисных условиях. Многие верят обману и теряют деньги. Если вы считаете, что можно заработать хорошие деньги на сетевом маркетинге, избавьтесь от этой идеи. Те, кто в этом бизнесе много лет, те и будут продолжать зарабатывать. А вот начинать работать в сетевом маркетинге в кризис и ждать хорошего дохода не стоит.
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