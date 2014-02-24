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Чем заплатит Киев за подлую атаку на Донбасс
15 февраля 2017, среда, 07:59 – ИА СОЧИ-24
Причиной нового обострения ситуации в Донбассе стали
внутренние противоречия на Украине и внешнеполитическая ситуация. Такую версию
озвучил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. И действительно, в
Киеве к власти рвутся радикалы, недовольные политикой Петра Порошенко.Момент для свержения руководства страны у националистов самый подходящий: США возглавил Дональд Трамп, во Франции у руля последние дни стоит Франсуа Олланд, а в Германии остается неясной судьба
канцлера Ангелы Меркель. Незалежная одного за другим теряет главных покровителей и в Штатах, и в Европе.Именно поэтому на обострение ситуации в Донбассе одновременно
пошли и правящая верхушка, и желающие занять ее место радикалы. Первым новая
война нужна для того, чтобы удержаться
у власти, а вторым необходимо доказать свою значимость для повышения
рейтинга у граждан. Хитрый Порошенко выбрал удобный момент: украинская армия пошла в наступление во время его
официального визита в Германию. С важным видом президент Украины заявил руководству
ФРГ, что вынужден прервать визит и срочно вернуться на родину. Еще бы! Там злые ополченцы снова напали на украинскую армию.На самом деле все было с точностью до
наоборот. Украинские военные все два года конфликта в Донбассе используют
тактику ползучего продвижения вперед метр за метром и выдавливания ополченцев с
занятых (и, кстати, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ) позиций. Только на этот раз
не повезло – под Авдеевкой ВСУ встретили мощный отпор.
Видимо, для устрашения противника армия ввела танки прямо в жилые
кварталы города с 30-тысячным населением, подставив под удар мирное население. Националисты, видимо, желая
переплюнуть военных, пошли еще дальше. На днях они перекрыли единственную железнодорожную
ветку, соединяющую ЛНР и Украину, по которой из неподконтрольных Киеву районов
Донбасса в Незалежную шли поезда с углем. Радикалы объяснили свои действия борьбой с контрабандой, якобы спрятанной в вагонах. И все бы ничего, но через несколько дней выяснилось, что Украина попросту замерзнет без донбасского
угля. На нем работают десятки электростанций не только на линии соприкосновения сторон, но и в центральной части государства. Министр энергетики и угольной
промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что прямой импорт
электроэнергии из России или поставки голубого топлива на газомазутные блоки
электростанций могут стать альтернативными вариантами покрытия дефицита
антрацитового угля. Напомним, что от российского газа Киев отказался летом
2016 года.
В компании "Укрэнерго" сообщили,
что в сфере энергетики может быть введен режим чрезвычайной ситуации,
если блокада поставок угля из Донбасса не прекратится в ближайшее время. Запасов топлива в стране осталось примерно на 40 дней. Таким образом, блэкаут на Украине может стать первым и довольно
болезненным ударом для Порошенко, решившим развязать новую бойню. Между тем наблюдатели ОБСЕ, призванные следить за нарушениями на линии соприкосновения, будто не замечают действий Вооруженных сил Украины. В Сети появилось видео: белые внедорожники
европейских специалистов спешно покидают Донецк в первые дни новых
массированных обстрелов. По данным Басурина, за несколько дней в ДНР погибли 45 человек, в том
числе четыре мирных жителя. Всего с 2014 года жертвами вооруженного конфликта там стали 4334 человека, среди них – 74 несовершеннолетних.
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