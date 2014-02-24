Чем заплатит Киев за подлую атаку на Донбасс

15 февраля 2017, среда, 07:59 – ИА СОЧИ-24



Чем заплатит Киев за подлую атаку на Донбасс

Ситуация на юго-востоке Украины вновь вошла в острую фазу: в начале февраля Киев возобновил обстрелы жилых районов Донецка и прилегающих поселков. Под огнем гибнут мирные жители, а наблюдатели ОБСЕ почему-то безмолвствуют, не замечая масштабного наступления ВСУ.Причиной нового обострения ситуации в Донбассе сталивнутренние противоречия на Украине и внешнеполитическая ситуация. Такую версиюозвучил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. И действительно, вКиеве к власти рвутся радикалы, недовольные политикой Петра Порошенко.Момент для свержения руководства страны у националистов самый подходящий: США возглавил Дональд Трамп, во Франции у руля последние дни стоит Франсуа Олланд, а в Германии остается неясной судьбаканцлера Ангелы Меркель. Незалежная одного за другим теряет главных покровителей и в Штатах, и в Европе.Именно поэтому на обострение ситуации в Донбассе одновременнопошли и правящая верхушка, и желающие занять ее место радикалы. Первым новаявойна нужна для того, чтобы удержатьсяу власти, а вторым необходимо доказать свою значимость для повышениярейтинга у граждан. Хитрый Порошенко выбрал удобный момент: украинская армия пошла в наступление во время егоофициального визита в Германию. С важным видом президент Украины заявил руководствуФРГ, что вынужден прервать визит и срочно вернуться на родину. Еще бы! Там злые ополченцы снова напали на украинскую армию.На самом деле все было с точностью донаоборот. Украинские военные все два года конфликта в Донбассе используюттактику ползучего продвижения вперед метр за метром и выдавливания ополченцев сзанятых (и, кстати, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ) позиций. Только на этот разне повезло – под Авдеевкой ВСУ встретили мощный отпор.Видимо, для устрашения противника армия ввела танки прямо в жилыекварталы города с 30-тысячным населением, подставив под удар мирное население. Националисты, видимо, желаяпереплюнуть военных, пошли еще дальше. На днях они перекрыли единственную железнодорожнуюветку, соединяющую ЛНР и Украину, по которой из неподконтрольных Киеву районовДонбасса в Незалежную шли поезда с углем. Радикалы объяснили свои действия борьбой с контрабандой, якобы спрятанной в вагонах. И все бы ничего, но через несколько дней выяснилось, что Украина попросту замерзнет без донбасскогоугля. На нем работают десятки электростанций не только на линии соприкосновения сторон, но и в центральной части государства. Министр энергетики и угольнойпромышленности Украины Игорь Насалик заявил, что прямой импортэлектроэнергии из России или поставки голубого топлива на газомазутные блокиэлектростанций могут стать альтернативными вариантами покрытия дефицитаантрацитового угля. Напомним, что от российского газа Киев отказался летом2016 года.В компании "Укрэнерго" сообщили,что в сфере энергетики может быть введен режим чрезвычайной ситуации,если блокада поставок угля из Донбасса не прекратится в ближайшее время. Запасов топлива в стране осталось примерно на 40 дней. Таким образом, блэкаут на Украине может стать первым и довольноболезненным ударом для Порошенко, решившим развязать новую бойню. Между тем наблюдатели ОБСЕ, призванные следить за нарушениями на линии соприкосновения, будто не замечают действий Вооруженных сил Украины. В Сети появилось видео: белые внедорожникиевропейских специалистов спешно покидают Донецк в первые дни новыхмассированных обстрелов. По данным Басурина, за несколько дней в ДНР погибли 45 человек, в томчисле четыре мирных жителя. Всего с 2014 года жертвами вооруженного конфликта там стали 4334 человека, среди них – 74 несовершеннолетних.

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