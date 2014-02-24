Чем живет сегодняшняя Госдума

10 февраля 2017, пятница, 12:01 – ИА СОЧИ-24



Чем живет сегодняшняя Госдума

Отмена голосования по одномандатным округам усилило партии в свое время было необходимостью. Партии благодаря этому набрали политический вес. Однако позже это снизило качество представительства в Госдуме, и назрела необходимость возврата к прежней системе выборов, заявил Вячеслав Володин.Решение об отмене выборов по одномандатным округампринималось в 2005 году. И оно сыграло свою роль в формировании и усилениипартийной системы в России. Однако вскоре выявились и минусы такой системы, отметилпредседатель парламента."Когда было принято решение о возврате выборов поодномандатным округам, это моментально сработало в плюс именно на качественнуюсторону выборов", – цитирует Володина газета "Коммерсантъ". Спикерподчеркнул, что переход к прежней системе позволил прийти в Госдуму новым лицам."После того как партии сформировались, стали конкурироватьпартийные бренды, а не личности. Наполнение партийных списков авторитетнымилюдьми уже стало вторичным. Это плохо очень, потому что качествопредставительства в Думе стало снижаться. И когда было принято решение овозврате выборов по одномандатным округам, это моментально сработало в плюсименно на качественную сторону выборов", – сказал Володин.По словам председателя парламента, большую роль в этом планесыграло предварительное голосование в ходе выборной кампании "ЕдинойРоссии". За достаточно короткий промежуток времени огромная партияпрактически провела ребрендинг: все сомнительные кандидаты пролетели, не пройдяпредварительное голосование, а в политику пришли новые яркие люди. При этомтакая система оказалась очень невыгодной для некоторых представителейрегиональных элит, которые намеревались "протащить" в Думу своих кандидатов.Множество новых лиц в Госдуме не стали для ВячеславаВолодина проблемой – несмотря на то, что за некоторых из них ему пришлось уже всамом начале работы объясняться (как, в частности, в истории с высказываниями вице-спикераПетра Толстого)."Не так много журналистов в Думе, и Толстой для Думыэто, безусловно, приобретение… В хорошем смысле этого слова… А что касаетсявысказываний, я бы не стал здесь из этого создавать проблему… Если естьвозможность урегулирования этих недопониманий, сложностей, необходимо сделатьвсе для этого. Никому, ни одной национальности, ни одному здравому человеку невыгодно, чтобы возникали трения на этой почве, потому что это путь в никуда, вбездну. И в этой связи могу спасибо сказать и Александру Моисеевичу Бороде, ипредставителям Конгресса еврейских общин, и многим общественным деятелям, кто вэтой ситуации занял позицию по снятию напряжения!", – подчеркнулпредседатель Госдумы.Володин рассказал корреспонденту, что некоторые законы,принятые прежним составом парламента, могут быть пересмотрены. Прецеденты ужеесть – к примеру, поправки в отношении насилия в семье. "Объективностиради просто надо признать: раньше была совершена ошибка. И соответственно,побои, имеющие отношение к нанесению ущерба здоровью, но не влекущие егорасстройства… ссадины, синяки… они были отнесены к наказанию куда болеежесткому, чем, допустим, побои, влекущие расстройство здоровья. Ошибку исправили",– напомнил спикер.С предложением журналиста заменить в законе о некоммерческихорганизациях словосочетание "иностранный агент" на русский аналогВолодин не согласился. По его словам, у этих НКО есть выбор: прекратят получатьденьги из-за рубежа – и избавиться от такой формулировки."Мы в России, но этот термин придумали законодателиСША. Закон, который такую формулировку вводит, принят на территории США впервые.И поэтому, когда нам начинают из Совета Европы и ПАСЕ говорить о необходимостиотмены этой формулировки, мы им говорим: "Давайте эту тему обсудим сзаконодателями США. Уйдет эта норма из их законодательства – и мы, возможно,будем ее тоже пересматривать". А так получается: вот здесь, в России,уберите, а страна, которая продвигает стандарты в этой области и в областиразвития гражданского общества, она такие нормы у себя оставит. Послушайте, такнельзя! Это двойные стандарты!", – возмутился парламентарий.На теме участия в работе Парламентской Ассамблеи СоветаЕвропы Володин остановился отдельно. Российская делегация в ПАСЕ не вернется,пока не будут отменены дискриминационные нормы регламента, которые позволяют лишатьголоса национальные делегации. "Если эта норма в регламенте будет отменена, Россиявернется. И кстати, нужно отдать должное председателю ПАСЕ Педро Аграмунту,буквально вчера он прислал письмо по итогам консультаций с членами ПАСЕ. Он врамках постоянного комитета предложил, и его коллеги поддержали, что необходимдиалог. Предметом ближайшего обсуждения как раз будет рассмотрение вопросарегламентных норм и участия российской делегации. Он стремится, чтобы все-такив ПАСЕ было 47 стран-участниц, и мы за это", – рассказал Вячеслав Володин.Спикер парламента подчеркнул: важно, чтобы права российскойделегации были защищены. В начале марта состоится Парламентская ассамблея вМадриде, куда от Госдумы поедут Петр Толстой и Леонид Слуцкий. Они обсудятвопросы, связанные с процедурой регистрации и участия национальных делегаций вработе ПАСЕ.

СОЧИ 24