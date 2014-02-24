Черное море покрылось льдом

13 января 2017, пятница, 18:46 – ИА СОЧИ-24



Черное море покрылось льдом

У берегов Болгарии можно наблюдать уникальное природное явление. В районе города Бургас покрылось льдом Черное море.Черное море в Болгарии в последний раз замерзалов 1954 году. До этого – в 1929 и 1942 годах. Сейчас суда в морском портуБургаса больше похожи на ледяные скульптуры.Практически полностью замерз Дунай,судоходство по реке остановлено. На якорь в портах встали более 20 судов. Из-засугробов в северо-восточных частях страны и в районе Бургаса ограниченодвижение автотранспорта. У школьников отменены занятия.Минувшей ночью температура окружающей среды в Болгарии находилась на уровне минус 20градусов. "Температуры воздуха в январе в Болгарии на два-три градуса нижесреднемесячных температур за последние 15 лет", – цитирует директораварненского филиала Национального института метеорологии и гидрологии ИванаИванова ТАСС.Что касается прогнозов, то до конца января существенного потепления не предвидится.Через территорию страны пройдет серия средиземноморских циклонов. Помимоотрицательных температур они принесут очередные снегопады и сильный ветер.А вот в России, как писали Dni.ru, насмену лютым морозам пришло неожиданное потепление. Согласно прогнозусиноптиков, в ближайшие дни москвичей ждут плюсовые температуры и снегопад.

СОЧИ 24