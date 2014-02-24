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Черное море покрылось льдом
13 января 2017, пятница, 18:46 – ИА СОЧИ-24
Черное море в Болгарии в последний раз замерзало
в 1954 году. До этого – в 1929 и 1942 годах. Сейчас суда в морском порту
Бургаса больше похожи на ледяные скульптуры.
Практически полностью замерз Дунай,
судоходство по реке остановлено. На якорь в портах встали более 20 судов. Из-за
сугробов в северо-восточных частях страны и в районе Бургаса ограничено
движение автотранспорта. У школьников отменены занятия.
Минувшей ночью температура окружающей среды в Болгарии находилась на уровне минус 20
градусов. "Температуры воздуха в январе в Болгарии на два-три градуса ниже
среднемесячных температур за последние 15 лет", – цитирует директора
варненского филиала Национального института метеорологии и гидрологии Ивана
Иванова ТАСС.
Что касается прогнозов, то до конца января существенного потепления не предвидится.
Через территорию страны пройдет серия средиземноморских циклонов. Помимо
отрицательных температур они принесут очередные снегопады и сильный ветер.
А вот в России, как писали Dni.ru, на
смену лютым морозам пришло неожиданное потепление. Согласно прогнозу
синоптиков, в ближайшие дни москвичей ждут плюсовые температуры и снегопад.
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