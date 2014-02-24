Четверо жителей Красноярска умерли после распития алкогольного коктейля
6 января 2017, пятница, 10:13 – ИА СОЧИ-24
Четверо жителей Красноярска умерли после распития алкогольного коктейля
В Красноярске в общежитии, расположенном на улице Гастелло дом 17, были найдены тела четырех человек. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, 32-летний мужчина, две его сестры 23 и 22 лет и 38-летняя женщина скончались после распития спиртных напитков, в том числе алкогольного коктейля "Тайм-аут".Сейчас устанавливается павильон, где приобреталось спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу...»