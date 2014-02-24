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Четвероклассников обвинили в надругательстве над детьми

16 февраля 2017, четверг, 14:45 – ИА СОЧИ-24

Четвероклассников обвинили в надругательстве над детьми
Четвероклассников обвинили в надругательстве над детьми
Громкий скандал произошел в гимназии, расположенной в поселке Лесной Городок Одинцовского района. Родители учащихся в ней школьников обвинили двоих четвероклассников в сексуальном терроре над другими учениками.
По словам представителей родительского комитета Лесногородской школы, братья-близнецы из четвертого класса оскорбляют других учеников, приходят на занятия с ножами. Кроме того, родители утверждают, что они издеваются над первоклассниками, насильно принуждая их к оральным ласкам, передает Life.ru. По информации издания, на данный момент от насильственных действий братьев пострадали два ребенка. "Один эпизод произошел в мае, мальчика заставили ублажать их, а второй на днях, 7 февраля, прямо в стенах школы, жертва отбилась от них в туалете, но его макнули головой в унитаз за это", – рассказал один из членов родительского комитета. По словам взрослых, мать близнецов работает то ли фотомоделью, то ли фотографом, а потому часто находится в разъездах и детьми не занимается. Родители утверждают, что руководство гимназии в курсе происходящего, однако ситуацию не афиширует, чтобы не портить репутацию заведения. "Мы узнали об этом вчера на родительском собрании. Мальчик в ужасном состоянии. Напуган, весь трясется. Сказал семье, что не хочет жить, – поделились родители одного из учеников. "Нам никто не верит, что в школе творится. Его в унитаз головой, — рассказала бабушка мальчика, отметив, что семья намерена добиваться наказания для малолетних хулиганов. – Мы будем добиваться справедливости. Школа все замалчивает, а я верю своему внуку". Переживающие за здоровье своих детей взрослые устроили акцию протеста возле школы. Они требуют у руководства гимназии принять меры и избавить школьников от секс-террора близнецов. Тем временем, информации о сексуальных действиях учеников заинтересовался Следственный комитет по Московской области. На данный момент, по данному делу организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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