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Чичерина назвала Самойлову победительницей "Евровидения"
13 марта 2017, понедельник, 17:59 – ИА СОЧИ-24
На своей странице в Facebook рок-звезда назвала участие Юлии Самойловой в песенном
конкурсе героическим поступком: "Впервые в жизни буду смотреть Евровидение
и болеть за Юлю Самойлову, которая будет представлять не свои личные амбиции
или интересы очередных ЛГБТ или коммерческих сообществ, а свою Родину в трудный
момент в агрессивно настроенной среде, героический поступок, какое бы место она
не заняла-для меня она уже победила! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" Саму исполнительницу Чичерина назвала прекрасным
представителем России с мощнейшим духом и потрясающим талантом.Вслед за Чичериной певицу Юлию Самойлову, которая
будет представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, поддержали и другие
популярные артисты и исполнители.Тем не менее уважаемый в России певец Иосиф Кобзон негативно
отреагировал на новость о том, что Россию на музыкальном конкурсе представит
певица с ограниченными возможностями, и
призвал отказаться от участия в "Евровидении".Накануне, в эфире Первого канала было объявлено о том, что на
"Евровидении-2017" в украинской столице нашу страну представит
27-летняя Юлия Самойлова. Она выступит на конкурсе с песней Flame Is Burning
Леонида Гуткина, который ранее уже работал с участницами "Евровидения" Полиной
Гагариной и Диной Гариповой.
Юлия Самойлова выступит в первой половине второго
полуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном
центре. Россия в этом отборочном туре будет единственной страной из постсоветского
пространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами, Ирландией,
Румынией.
Самойлова с детства передвигается на коляске и имеет первую
группу инвалидности по наследственному заболеванию. Решение отправить Юлю на
главный европейский конкурс песни кажется стратегически верным: ее нет в
пресловутых черных списках, вокальные данные безупречны, а физические
особенности не позволят даже оголтелым националистам освистать, заплевать и
заклевать участницу.
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