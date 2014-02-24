Чичерина назвала Самойлову победительницей "Евровидения"

13 марта 2017, понедельник, 17:59 – ИА СОЧИ-24



Чичерина назвала Самойлову победительницей "Евровидения"

Юлия Чичерина поддержала выбор представителя России на "Евровидении-2017". Рок-исполнительница даже пообещала впервые в жизни посмотреть трансляцию конкурса.На своей странице в Facebook рок-звезда назвала участие Юлии Самойловой в песенномконкурсе героическим поступком: "Впервые в жизни буду смотреть Евровидениеи болеть за Юлю Самойлову, которая будет представлять не свои личные амбицииили интересы очередных ЛГБТ или коммерческих сообществ, а свою Родину в трудныймомент в агрессивно настроенной среде, героический поступок, какое бы место онане заняла-для меня она уже победила! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" Саму исполнительницу Чичерина назвала прекраснымпредставителем России с мощнейшим духом и потрясающим талантом.Вслед за Чичериной певицу Юлию Самойлову, котораябудет представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, поддержали и другиепопулярные артисты и исполнители.Тем не менее уважаемый в России певец Иосиф Кобзон негативноотреагировал на новость о том, что Россию на музыкальном конкурсе представитпевица с ограниченными возможностями, ипризвал отказаться от участия в "Евровидении".Накануне, в эфире Первого канала было объявлено о том, что на"Евровидении-2017" в украинской столице нашу страну представит27-летняя Юлия Самойлова. Она выступит на конкурсе с песней Flame Is BurningЛеонида Гуткина, который ранее уже работал с участницами "Евровидения" ПолинойГагариной и Диной Гариповой.Юлия Самойлова выступит в первой половине второгополуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочномцентре. Россия в этом отборочном туре будет единственной страной из постсоветскогопространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами, Ирландией,Румынией.Самойлова с детства передвигается на коляске и имеет первуюгруппу инвалидности по наследственному заболеванию. Решение отправить Юлю наглавный европейский конкурс песни кажется стратегически верным: ее нет впресловутых черных списках, вокальные данные безупречны, а физическиеособенности не позволят даже оголтелым националистам освистать, заплевать изаклевать участницу.

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