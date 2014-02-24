|22 марта, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Чиновникам пообещали вторую премию
22 марта 2017, среда, 08:45 – ИА СОЧИ-24
Премировать будут чиновников, сэкономивших не менее 10%
бюджета, заложенного в проект. При этом экономия не должна повлиять на результат. Предложения министерства уже направлены в правительство. Также
обсуждается идея поощрения госслужащих за качество реализации, успешность
проекта и уровень компетенции.
Для оценки работы чиновников предлагается установить KPI (ключевые показатели эффективности), по достижении которых будет
выплачиваться бонус. Формула начисления премии пока не конкретизирована,
пишет газета "Известия".
Предполагается, что до конца апреля будут определены требования к
квалификации участников проектной деятельности, а к июлю 2018 года руководители
проектов пройдут аттестацию. Создание премиального фонда обговаривается с Минфином.
"Будут разработаны критерии – какими компетенциями и на
каком уровне ими должен обладать человек, задействованный в проекте. Задача —
сделать срез, кто может управлять проектами, а кто нет", – сообщил анонимный
источник "Известий". Вопрос о дополнительной системе мотивации госслужащих обсудят в среду, 22 марта, на заседании президиума Совета при президенте по
стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством премьер-министра
Дмитрия Медведева.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.