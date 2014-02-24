Чиновники настучали на Улюкаева

Сотрудники Минэкономразвития и Росимущества дали показания против Алексея Улюкаева. Теперь следователи опасаются, что экс-министр может оказать давление на этих чиновников.
"Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе", – цитирует РИА Новости следователя Романа Нестерова, выступившего на заседании Басманного суда Москвы. Детали показаний чиновников он не уточнил. Нестеров добавил, что некоторые свидетели по делу Улюкаева могут перейти в разряд подозреваемых. "Подписка о невыезде (за нее выступает защита) позволит Улюкаеву бесконтрольно общаться с фигурантами уголовного дела, а также с лицами, которые могут ими стать. Я имею в виду свидетелей", – отметил он. Тем временем на подозреваемого в коррупции бывшего чиновника дали положительные характеристики председатель правления корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ректор РАНХиГС Владимир Мау и глава ВТБ Андрей Костин, передает Life.ru. Эти фамилии судья озвучил в ходе слушаний. На заседании экс-министр заявил, что не согласен со следствием и попросил более мягкого наказания. Вместо домашнего ареста Улюкаев предложил отпустить его под подписку о невыезде. Напомним, что Алексея Улюкаева задержали 14 ноября. На следующий день ему предъявили обвинение в вымогательстве взятки в крупном размере и поместили под домашний арест. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении чиновника с поста министра экономического развития в связи с утратой доверия.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»