Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие
19 января 2017, четверг, 12:43 – ИА СОЧИ-24
Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие
По факту халатных действий должностных лиц органов опеки в Зеленограде возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Решение было принято по результатам доследственной проверки, передает РИА Новости. Специалисты пришли к выводу, что приемные родители не создали условия для проживания и развития детей, а органы опеки не выявили этот факт.Ранее стало известно, что уголовное дело по статье "Побои" возбуждено в отношении главы семейства. Сообщается, что 10 января работники детского сада заметили у воспитанника синяки. Ребенка доставили в больницу, позже все десять детей были изъяты из семьи.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»