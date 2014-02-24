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Чиновники в России стали больше зарабатывать
1 марта 2017, среда, 19:58 – ИА СОЧИ-24
Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации
президента России сегодня составляет 218 тысяч рублей, что на 0,7% больше, чем
года назад. Сенаторы в Совете Федерации увеличили свои доходы на 1,3% до 176
тысяч, а вот средняя зарплата в Госдуме взлетела на 13% до 154 тысяч рублей. Наибольшую
зарплату получают госслужащие в аппарате правительства – 228 тысяч рублей, но
это всего на 1,4% больше, чем в прошлом году.
Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Федерального
агентства по делам национальностей, средняя зарплата которых снизилась на 23,6%
и составила 53 тысячи рублей. Заметно сократились оклады в Федеральном
казначействе – на 27,5% до 120 тысяч рублей. В целом же среднемесячная зарплата
сотрудников всех федеральных госорганов выросла на 4% и составила 115 700 рублей.
В тоже время, по данным Росстата, в шести регионах России за
2016 год снизилась зарплата медиков с высшим образованием. Заработок упал у врачей
из Еврейской автономной области, Ненецкого автономного округа, Ингушетии,
Архангельской области, Адыгеи и Дагестана.
Cредняя зарплата врачей в России за 2016 год составила 50 700
рублей в месяц и это почти на три тысячи рублей больше, чем в 2015-м. Среди
регионов лидеров по росту зарплат Сахалинская область, Чукотка, Санкт-Петербург,
Москва и Ханты-мансийский автономный округ. Там заработки медиков увеличились
больше, чем на 6 тысяч рублей. В декабре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что
с 1 октября 2017 года зарплата врачей должна вырасти до 180% от средней по
региону.
Что касается последних данных по инфляции, то с 21 по 27
февраля 2017 года она была нулевой. В целом за февраль инфляция составила 0,2%
против 0,7% за 29 дней февраля 2016 года.
Как писали Dni.Ru, за 2016 год доходы граждан России сократились на 5,9%
против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжается
уже три года подряд. Начиная
с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного
прироста реальных располагаемых
доходов россиян –
суммы средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения
им всех обязательных платежей.
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