Чиновники в России стали больше зарабатывать

1 марта 2017, среда, 19:58 – ИА СОЧИ-24



Чиновники в России стали больше зарабатывать

Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников. За год госслужащие стали зарабатывать на 4% больше.Среднемесячная зарплата госслужащих в администрациипрезидента России сегодня составляет 218 тысяч рублей, что на 0,7% больше, чемгода назад. Сенаторы в Совете Федерации увеличили свои доходы на 1,3% до 176тысяч, а вот средняя зарплата в Госдуме взлетела на 13% до 154 тысяч рублей. Наибольшуюзарплату получают госслужащие в аппарате правительства – 228 тысяч рублей, ноэто всего на 1,4% больше, чем в прошлом году.Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Федеральногоагентства по делам национальностей, средняя зарплата которых снизилась на 23,6%и составила 53 тысячи рублей. Заметно сократились оклады в Федеральномказначействе – на 27,5% до 120 тысяч рублей. В целом же среднемесячная зарплатасотрудников всех федеральных госорганов выросла на 4% и составила 115 700 рублей.В тоже время, по данным Росстата, в шести регионах России за2016 год снизилась зарплата медиков с высшим образованием. Заработок упал у врачейиз Еврейской автономной области, Ненецкого автономного округа, Ингушетии,Архангельской области, Адыгеи и Дагестана.Cредняя зарплата врачей в России за 2016 год составила 50 700рублей в месяц и это почти на три тысячи рублей больше, чем в 2015-м. Средирегионов лидеров по росту зарплат Сахалинская область, Чукотка, Санкт-Петербург,Москва и Ханты-мансийский автономный округ. Там заработки медиков увеличилисьбольше, чем на 6 тысяч рублей. В декабре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявляла, чтос 1 октября 2017 года зарплата врачей должна вырасти до 180% от средней порегиону.Что касается последних данных по инфляции, то с 21 по 27февраля 2017 года она была нулевой. В целом за февраль инфляция составила 0,2%против 0,7% за 29 дней февраля 2016 года.Как писали Dni.Ru, за 2016 год доходы граждан России сократились на 5,9%против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжаетсяуже три года подряд. Начинаяс октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячногоприроста реальных располагаемыхдоходов россиян –суммы средств, которые остаются в распоряжении человека после внесенияим всех обязательных платежей.

СОЧИ 24