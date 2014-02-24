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Чиновников наказали за сон на совещании о лени

10 февраля 2017, пятница, 14:59 – ИА СОЧИ-24

Чиновников наказали за сон на совещании о лени
Чиновников наказали за сон на совещании о лени
В китайской провинции Хубэй разразился скандал. Это произошло после того, как в СМИ были опубликованы фотографии с совещания чиновников, возмутившие жителей Поднебесной.
Совещание, во время которого были сделаны снимки, ставшие причиной недовольства китайцев, называлось "Как мотивировать ленивых и вялых сотрудников". Оно было посвящено повышению мотивации государственных служащих.Вероятно, именно мотивации и не хватило участникам совещания. Судя по фотографиям, во время заседания шестеро представителей госструктур попросту уснули. Теперь сонным чиновникам грозит наказание дисциплинарного бюро Коммунистической партии Китая, пишет Life.ru. Провинившихся госслужащих заставят написать объяснительные и принести публичные извинения.Похожий случай произошел ранее во Франции. Сообщалось, что министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан задремал во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты от Социалистической партии. Фото спящего политика журналисты опубликовали в Сети. Как писали Dni.Ru, большинство интернет-пользователей снисходительно отнеслись к оплошности министра. Некоторые назвали сон лучшим занятием на предвыборных дебатах, а кто-то посочувствовал чиновнику, предположив, что работает он намного больше, чем спит. Но нашлись и те, кто был возмущен, заявив, что защитник страны должен быть в тонусе.
Примечательно, что за аналогичную оплошность ранее лишился должности высокопоставленный украинский военнослужащий. Сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, заснувшего на заседании комитета реформ военного ведомства. Имя и должность уволенного не раскрываются. Еще один забавный инцидент произошел во время первого публичного выступления Дональда Трампа после победы на президентских выборах. Слушая речь миллиардера, его десятилетний сын Бэррон едва не уснул. На кадрах ролика видно, как мальчик борется с желанием закрыть глаза.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

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